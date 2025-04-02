俄：非常認真對待停火 但不會接受美國的提議

烏克蘭總統澤倫斯基（右）1日和德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）（左）在基輔會晤。（歐新社）

俄羅斯 副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，美國沒有考慮到俄羅斯在俄烏戰爭中確保和平的「主要要求」，因此就目前的情況來看，克里姆林宮「無法接受」美方提議；烏克蘭 民調顯示，過半烏克蘭人憂戰爭「不公平」結束。

新聞周刊1日報導，雷雅布可夫接受俄羅斯「國際事務」雜誌採訪時表示，「我們沒有聽到川普 向基輔發出結束戰爭的信號」。

雷雅布可夫說，「我們今天擁有的一切，就是試圖找到一種特定方案，首先讓我們實現停火，就如美國人所設想的那樣，然後轉向一些其他的模式和方案。在這些方案中，就我們所能判斷來說，現在沒有我們主要要求的空間。亦即，關係到這場衝突根源問題的解決方案」。

雷雅布可夫在採訪中表示，「這完全不存在，必須克服。我們非常認真對待美國人提出的模式和解決方案，但我們不能就這樣接受這一切」。

雷雅布可夫同時指出，「我們當然已對這個主題，制定一套深入且經過慎重考慮的我方優先順序與方法，正在不斷完善，包括我方談判團隊在最近與美方於利雅得進行的會談中」。

路透報導，烏克蘭一家民調機構1日指出，有超過5成烏克蘭民眾批評美國總統川普的和平努力，擔心可能導致俄烏戰爭不公平地結束。

川普承諾要快速結束這場長達3年的戰爭，但他不時重提克里姆林宮關於這場衝突的說法，甚至一度指責基輔是挑起戰爭的一方。他也曾一度暫停對烏克蘭提供軍事援助和情報共享。

基輔國際社會學研究所(Kyiv International Institute of Sociology, KIIS)表示，這項民調是根據3月12日至22日，在烏控地區內對1326人進行的調查。

調查指出，有32%的受訪者預期會發生「相當不公正的和平，儘管烏克蘭的部分要求將獲得滿足」。22%的受訪者預期會出現「非常不公正的和平」。

只有3%受訪者相信川普能帶來公正和平，15%的受訪者則預期會有「相當公正的和平，儘管會對俄羅斯做出一些讓步」。

這些數字顯示，烏克蘭人對川普自1月上任以來所做的和平努力愈來愈不樂觀。

基輔國際社會學研究所的調查報告指出，去年12月只有20%的烏克蘭受訪者預期會出現「相當不公正的和平」，11%的人則預料會有完全不公正的結果。

基輔國際社會學研究所執行董事赫魯雪茨斯基(Anton Hrushetskyi)在一份聲明中表示：「早在2025年前，就有民眾對美國在烏克蘭的行動感到失望，而川普政府鞏固了對美國的反感。」

此外，基輔國際社會學研究所表示，有67%的烏克蘭人認為美國已對烏克蘭感到厭煩並試圖逼迫基輔讓步。