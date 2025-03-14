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俄智庫報告：俄停戰條件嚴苛 川普上台百日內難達和平

編譯徐榆涵、陳韻涵／綜合報導
俄羅斯總統普亭(右)12日在俄羅斯武裝部隊總參謀長吉拉西莫夫陪同下，視察庫斯克州的陸軍指揮中心。(路透)
俄羅斯總統普亭(右)12日在俄羅斯武裝部隊總參謀長吉拉西莫夫陪同下，視察庫斯克州的陸軍指揮中心。(路透)

俄羅斯總統普亭13日表示，他不支持烏克蘭立即停火，但不排除永久結束戰爭，只是要為和平進行更多討論。華爾街日報報導，因俄軍在庫斯克地區進展迅速，普亭說此時任何停火都符合烏克蘭利益，俄方認為在達成停火協議之前需要解決一系列問題。

俄羅斯代表向美國提出一系列結束俄烏戰爭並解凍俄美關係的條件，莫斯科智庫報告指出，俄方提出嚴苛的終戰條件，直言美國總統川普盼上任100天內達成俄烏和平的想法「不可能實現」，並指烏克蘭危機的和平解決方案「在2026年之前都不會出現」。

路透報導，俄方先前開出的終戰條件包括基輔不加入北大西洋公約組織(NATO)、不在烏克蘭部署外國軍隊，以及國際社會承認克里米亞(Crimea)和烏東四州屬於俄羅斯。如今，俄方另要求美國和北約須解決「戰爭根源」，包括北約東擴。

另據華盛頓郵報引述一份與俄羅斯聯邦安全局(FSB)關係密切的莫斯科智庫報告，其內容否決所有向烏克蘭派遣維和部隊的計畫，堅持俄國占領的烏克蘭土地主權需被承認；此外，俄方呼籲在烏國東北等俄烏邊境建立「緩衝區」，並在靠近克里米亞的烏南建立「非軍事區」。

這份報告是俄國於2月18日美俄高層於沙國會面前提出，內容包括俄國可利用美中、美歐間的緊張情勢，增強俄方談判地位，並提議允許美國企業在俄國占領的烏克蘭地區開發稀土礦。

報告指俄國可承諾不在與歐盟接壤的白俄羅斯部署「榛果樹」(Oreshnik)中程彈道飛彈，換取美國同意不在歐陸部署新型飛彈系統。報告另建議俄國停止提供武器給被美國視為「不友好」的國家，換取美國停止軍援烏克蘭。

這份報告否決川普俄烏特使凱洛格(Keith Joseph Kellogg)所提的初步和平倡議，其中一項是烏克蘭放棄被俄國占領的領土，且同意日後不透過軍事或外交手段收復失地。

俄國智庫的報告認為，凱洛格的提議不足以達成永久和平，堅持俄國新占地主權必須被承認，否則一旦美國改朝換代，衝突可能復燃。

報告同時也認為當前基輔政權「需要徹底拔除」，認為向烏克蘭派駐維和部隊「絕不必要」，因為這類部隊將會被「西方牢牢掌控」。俄國「絕不接受」達成和平協議後美國繼續武裝烏克蘭，也不同意烏克蘭日後繼續維持當前的100萬兵力規模。

俄羅斯外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)12日表示，俄國「在任何情況下」都不會接受任何北約國家在烏克蘭領土上派遣維和部隊，並討論「徹底解散」(complete dismantling)當前烏克蘭政府的必要性。

該智庫報告寫道，「實際上，目前的基輔政權無法透過內部變革改變，需要徹底解散」。

俄羅斯總統普亭(右)12日視察庫斯克州的陸軍指揮中心，與指揮官們談話。(路透)
俄羅斯總統普亭(右)12日視察庫斯克州的陸軍指揮中心，與指揮官們談話。(路透)

烏克蘭 俄國 白俄羅斯

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