我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

歐盟砸8000億歐元 計畫重新「武裝歐洲」

編譯潘勛／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

川普總統威脅停止給烏克蘭提供援助，並向歐洲施壓要其增加自己國防開支之後，歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)4日宣布總數達8000億歐元(合8430億美元)的廣泛計畫，其中1500億歐元用在採購更多武器、科技，旨在填補川普造出的真空。

紐約時報報導，值此混沌不明時刻，范德賴恩宣布的計畫，代表歐洲政策出現重大轉移，歐洲領袖對川普的要求感到恐慌。歐盟長久以來自視為追求和平、開放貿易的機構，但其外圍世界突然改變。范德賴恩表示，歐盟已進入再武裝時代。

川普最近幾周已由傾向烏克蘭轉向傾向俄羅斯；美政府官員表示，川普本周下令暫停給烏國的美國軍事援助。美國重調方向，讓歐洲短期要加緊支援烏國，長期則要確保自己武備得當，抵禦更強勢侵略的俄國。

范德賴恩的提案大多提到貸款、放鬆預算規則，最後才談到是否要提升軍事開支，交由歐盟成員國決定。

因為烏克蘭與俄國交戰，面臨武器嚴重短絀，歐盟宣布再武裝的時機更形急迫。歐盟27國元首6日在布魯塞爾集會之前，范德賴恩先行宣布這批提案。

提案最新穎之處，應在設立1500億歐元貸款專案，由歐盟提供給成員國的國防計畫；貸款可以用在一系列投資，如空軍及飛彈防禦、火炮、無人機與反無人機系統、網路科技與基礎設施等。

歐盟執委會官員指出，再武裝專案的資金將由資本市場籌集；歐盟仰賴其緊急條款，得以提供金援給處於緊急狀況的成員國。本計畫由歐盟委員會以多數決通過即可，障礙相對較低。

貸款旨在鋪平道路，供並不重疊的大型投資項目進行。官員們表示，資金將由委員會按會員國需求來分撥。范德賴恩表示，這可望協助成員國匯聚國防需求，統一採買，成員國也可大幅增加給烏克蘭的援助。

歐盟 川普 貸款

上一則

日本亞馬遜Kindle賣山寨貨 吉本芭娜娜、村上春樹等遭冒名出書

下一則

歐洲掀反馬斯克浪潮 法國12輛特斯拉遭「縱火攻擊」

延伸閱讀

直播／川普發表國會演說 開場大喊：美國回來了

直播／川普發表國會演說 開場大喊：美國回來了
川普酸杜魯多「加拿大州長」 回擊加國對美徵25%報復性關稅

川普酸杜魯多「加拿大州長」 回擊加國對美徵25%報復性關稅
歐盟砸8000億歐元 重新武裝歐洲

歐盟砸8000億歐元 重新武裝歐洲
川普準備與烏簽礦產協議？財長否認 傳美爭取「更大、更好的協議」

川普準備與烏簽礦產協議？財長否認 傳美爭取「更大、更好的協議」

熱門新聞

豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，導致乘客與船員在船內無法保持平衡。(擷自YouTube@9 News Australia)

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

2025-03-02 12:02
烏克蘭總統澤倫斯基3月2日於倫敦出席歐洲領袖峰會。(美聯社)

烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平

2025-03-02 19:48
烏克蘭總統澤倫斯基28日將前往華府與美國總統川普簽署礦產協議。圖為烏克蘭一處礦場。(美聯社)

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

2025-02-26 20:43
國防部高階官員透露，川普總統下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。(美聯社)

白宮證實暫停對烏克蘭軍援：檢視軍援能否有助解決問題

2025-03-03 20:35
卡達航空一架空中巴士A350-900飛機從法國土魯斯附近的科洛米耶起飛。資料照片。路透

澳洲夫妻與驟逝乘客遺體共飛4小時 卡達航空：處理妥當

2025-02-28 12:33
英國首相施凱爾（左）3月1日在唐寧街會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。(美聯社)

美烏談崩後 英首相熱情接待澤倫斯基 私下給1警告

2025-03-01 19:20

超人氣

更多 >
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
Target執行長：這類商品或自本周起漲價

Target執行長：這類商品或自本周起漲價