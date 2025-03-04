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美暫停軍援 烏克蘭：隨時可簽署礦產協議

中央社基輔4日綜合外電報導
烏國總理什米哈爾（Denys Shmyhal）。美聯社
烏國總理什米哈爾（Denys Shmyhal）。美聯社

美國暫停對烏克蘭的軍事援助後，基輔稱正與歐洲盟友商討軍援，不排除與華府進一步談判。烏國總理什米哈爾也表示，決心與美方繼續合作，且已準備好「隨時」簽署礦產協議。

法新社報導，烏國總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在社群平台X發文稱：「我們正與歐洲夥伴討論各種選項，當然我們也不會忽視與美國談判的可能性。」

烏國總理什米哈爾（Denys Shmyhal）今天在基輔的記者會上表示，基輔「絕對有決心」繼續與美國合作。

什米哈爾表示：「烏克蘭絕對有決心與美國繼續合作。美國是重要夥伴，我們必須維繫這段關係。」

什米哈爾還說，儘管美國總統川普決定暫停軍援，烏國仍將盡全力抵禦俄羅斯入侵。他強調：「我們將竭盡全力撐下去。」

烏國當局也表示，已準備好「隨時」與美國簽署開採重要礦產的協議。什米哈爾指出：「我們已準備好與美國簽署這類協議並啟動合作。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，他希望「盡快」終結戰爭。

澤倫斯基在社群媒體上寫道：「我們必須努力讓外交具有實質意義，以盡快終結這場戰爭，這點非常重要」。他還說，期盼美國在「通往和平的道路上」提供支持。

烏國總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）。路透
烏國總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）。路透

烏克蘭 澤倫斯基 社群媒體

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