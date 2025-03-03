烏人筋疲力盡但「不屈服」只願在公正條件下停戰

烏克蘭民眾抵抗俄羅斯已逾三年，損失也很大，但仍不屈服。圖為烏克蘭平民接受軍事訓練，在練習打靶。(歐新社)

烏克蘭 人筋疲力盡，但只願在公正的條件下停戰。

華爾街日報(WSJ)報導，在烏俄戰爭中失去兒子兩年後，烏克蘭婦人葉夫赫尼亞‧帕維爾科(Yevheniia Pavelko)曾寄望美國「也許」會以安全保障作為停火協議的基礎。

但在烏克蘭總統澤倫斯基 2月28日訪問美國白宮並與美國總統川普 及副總統范斯(JD Vance)激烈交鋒後，帕維爾科正接受殘酷的現實，即俄烏戰爭看不到結束跡象，烏克蘭可能必須在失去最強大盟友的情況下繼續戰鬥。

51歲的帕維爾科在基輔當店員，她說：「我想結束這場惡夢，但也必須為我們伸張正義，我知道我兒子絕不會接受傷害烏克蘭的和平協議。」

俄烏戰爭持續三年多，疲憊不堪的烏克蘭人渴望結束衝突；烏克蘭平民受夠了在空襲期間把孩子帶往地下室避難，並在空襲過後清掃碎玻璃；戰爭開打以來，許多士兵從未好好休息。

儘管處境艱困，但烏克蘭人認為，即使被西方盟友拋棄，他們別無選擇，只能繼續對抗俄軍侵犯。

俄軍的攻勢自去年秋季以來有所放緩，但烏東前線的烏克蘭士兵表示，目前對抗俄軍的人數比例是至少一比五。

烏克蘭已付出慘重代價，以至於大多數人拒絕考慮任何近似投降的停火協議。

民調顯示，相較於戰爭初期，烏克蘭人對割地給俄國的態度軟化，但相對的，必須從西方國家獲得安全保障。

澤倫斯基和川普2月底的會晤並未改變烏克蘭人的想法，在烏東作戰的28歲匿名中士表示：「澤倫斯基以尊嚴捍衛我們的利益，川普若認為我們會舉手投降，便是嚴重低估了烏克蘭人。」

上周末，烏克蘭人以其獨有的黑色幽默和反抗精神應對美烏領袖在白宮的火爆場面；3月1日晚，基輔的酒吧裡擠滿了慶祝春季降臨的年輕人，眾人為即將掀起的(外交)龍捲風乾杯。

澤倫斯基在白宮與川普及范斯激烈交鋒招致批評，但也讓他如俄烏戰爭初期一般，再次成為人民崇拜的英雄。

烏克蘭的社群媒體流傳著澤倫斯基「痛毆」川普的迷因(meme)，另一個熱門發文顯示，兩名烏克蘭士兵站在一棟頹圮建築外，高舉寫著「范斯，謝謝你」的標語。