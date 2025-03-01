川普、澤倫斯基在白宮大吵後 俄無人機轟炸烏克蘭醫院

烏克蘭哈爾科夫一家醫院28日晚間遭俄羅斯無人機攻擊，引發火災，並造成至少7名平民受傷。(路透)

烏克蘭 總統澤倫斯基 和美國總統川普 2月28日在白宮爆發口角衝突，場面相當火爆，震驚國際。沒多久後，烏克蘭哈爾科夫一家醫院遭俄羅斯無人機攻擊，引發火災，並造成至少7名平民受傷，目前尚不清楚這次空襲是否與美烏關係惡化有關。

烏克蘭東北部的哈爾科夫3年來經常遭到俄羅斯飛彈、無人機和滑翔炸單攻擊。烏克蘭官員指出，28日晚間俄軍出動了8架無人機攻擊該市3個中心區域，包括加油站、高層公寓和醫療設施。烏克蘭國家緊急救援中心稱，襲擊造成至少7人受傷。

這場攻擊發生之前，川普與澤倫斯基28日在白宮會晤時，當著全球媒體的面，指責澤倫斯基「不懂感恩」，甚至威脅烏克蘭如果不接受他的和平方案，就會撤回援助。

澤倫斯基被趕出白宮後在社群平台X表示，「感謝美國，感謝你們的支持，感謝這次的訪問。感謝總統川普、國會和美國人民。烏克蘭需要公正、持久的和平，我們正為此努力。」

目前尚不清楚這場空襲與美烏談判破局是否有直接關聯，但克里姆林宮表態支持川普，俄羅斯外交部發言人稱，川普在與澤倫斯基交鋒過程沒有對他進行人身攻擊，表現十足「克制」，認為澤倫斯基是在「恩將仇報」。

俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）則在Telegram則批評澤倫斯基為「無禮的蠢豬」，在白宮受到一記狠狠的巴掌，強調「基輔政權正用第三次世界大戰來賭博」，呼籲國際聽從莫斯科長期以來的主張，停止對烏克蘭的軍事援助。