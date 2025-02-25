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川普想要烏克蘭稀有礦產 普亭：俄國有更多

中央社／莫斯科24日電
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俄羅斯總統普亭。（美聯社）
俄羅斯總統普亭。（美聯社）

俄羅斯總統普亭今天表示，莫斯科願讓美國獲取俄方稀有礦產。美媒稱這顯然是俄方打蛇隨棍上，因為川普政府正促烏克蘭簽協議將一半重要礦藏供美方投資作為援烏償還。

紐約時報指出，普亭在今晚俄國國家電視台播出的採訪裡表示，俄國擁有的稀土比烏克蘭「高出一個量級」，俄方「準備與包含美國在內的境外夥伴」合作開發這些礦藏。

他說，俄方這項邀請也適用於目前在烏克蘭的俄控區，還說美國公司也可透過協助拓展西伯利亞的鋁產量「賺大錢」。

普亭說：「這裡有些值得思考的東西（意指鋁產量），還有關於共同開發稀土及其他領域，例如能源。」

今日俄羅斯（RT）報導，普亭受訪時也表示，烏克蘭總統澤倫斯基的支持率遠低於政治對手、前烏軍武裝部隊司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny），若有政治人物願站出來挺後者，澤倫斯基改選時「勝選機率絕對是零，除非大規模舞弊」。

華盛頓郵報指出，普亭在晚間俄國國家電視台播出的採訪裡表示，支持川普拋出的含中國在內三方核武軍控談判提議。

普亭說：「我們可和美國達成協議—美方削減50%國防開支，我們也削減50%，然後若中華人民共和國願意的話就會加入。我們認為（川普）這提議挺好，我們願意就此討論。」

據兩國發布的官方聲明，普亭今天稍早與中國國家主席習近平通話，向中方說明美俄「接觸」最新情況和俄方在烏克蘭危機問題上的原則立場，雙方重申兩國的全面夥伴關係與誠摯友誼。

路透報導，俄羅斯總統普亭今天對美國提出共同勘探俄羅斯稀土金屬礦藏，以及對美國市場供應鋁的機會。

川普稍早表示「將與俄羅斯進行重大經濟發展交易」；川普發表聲明後不到兩小時，普亭就主持關於稀土金屬的會議，包含部會首長與經濟顧問與會。

會後普亭於俄國國家電視台播出的採訪中說：「順帶一提，我們將準備好對美國合作夥伴提議（聯合計畫），當我說『合作夥伴』時，我指的不光是行政和政府機構，還有企業，如果他們對一同合作感興趣的話。」

普亭還說：「我要強調，我們所擁有的這類資源無疑比烏克蘭多出更多。」並稱俄國並不擔心美烏可能就稀土達成的潛在協議。

根據美國地質調查所（USGS）資料，俄羅斯擁有世界第五大的稀土金屬蘊藏，僅次於中國、巴西、印度和澳洲。俄羅斯蘊藏量據估計為380萬公噸。

稀土金屬用於製造磁鐵，能將電動車、手機、飛彈系統和其他電子設備中的電能轉化為動能。俄羅斯每年僅開採2500噸的濃縮稀土，且缺乏加工能力。

普亭表示，潛在的稀土探勘協議還可以擴展到位在烏克蘭東部地區的礦藏。歷經3年的軍事行動後，當地現大多由俄羅斯掌控。

普亭指出，如果美國市場重新開放，俄羅斯企業每年還可向美國市場供應多達200萬噸的鋁。在2023年實施禁止性關稅前，俄羅斯占美國的鋁進口量15%。

普亭 俄羅斯 稀土

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