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英媒曝川普計畫俄烏4/20前停火、烏不入北約 美回應了

編譯徐榆涵／綜合7日電
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俄烏戰持續近3年，烏克蘭總統澤倫斯基7日在基輔接受採訪時，對外界展示一張戰略資源地圖。（路透）
俄烏戰持續近3年，烏克蘭總統澤倫斯基7日在基輔接受採訪時，對外界展示一張戰略資源地圖。（路透）

英國每日郵報等外媒7日報導，據烏媒Strana披露未經證實的美國總統川普俄烏戰爭和平計畫，其中包括交戰雙方在4月20日前停火、凍結俄軍在前線穩定的推進、禁止烏克蘭加入北約（NATO），以及要求基輔接受俄羅斯對其兼併的烏克蘭領土擁有主權。

該計畫還要求烏軍撤離其占據的俄國庫斯克地區，並要求由包括英軍在內的一支歐洲國家部隊負責監管俄烏的非軍事區，但美軍不會參與這支歐洲部隊。庫斯克距國際間普遍承認的俄烏邊界僅約10公里。

該計畫同時提到美國將會繼續對烏克蘭提供軍事支持，也承諾讓烏克蘭在2030年前加入歐盟。對俄國能源出口的制裁則將在數年內逐步解除，並透過對俄國能源課徵特別關稅，以協助烏克蘭重建，預估烏克蘭未來10年的重建成本約將達4860億美元。

按此計畫，烏克蘭總統澤倫斯基與俄國總統普亭將在2月底或3月初舉行面對面會談，並先在會談前幾天通話。目標在4月20日正式宣布俄烏停火，並在5月9日公布雙方達成協議的終戰條件，烏克蘭政府則需停止延長其國內的戒嚴令並暫停烏軍動員令。

該計畫至今仍在烏克蘭政界和外交圈中流傳。德國慕尼黑安全會議（MSC）將於14至16日登場，彭博資訊等外媒傳出美國的俄烏問題特使凱洛格，屆時將公布備受期待的烏克蘭和平計畫，但他6日否認此事。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克也駁斥該計畫根本不存在，並暗示恐是俄方的宣傳戰術。澤倫斯基也強調，「俄國的戰爭不只針對烏克蘭，也針對歐洲和全世界。我現在還不能明確說明和談的架構，因為（烏俄雙方）根本還沒有共同的計畫」。他還說，川普的正式終戰計畫「還沒準備好」，「烏美可能會共同準備和平計畫」。

每日郵報報導也稱，白宮迄未正式置評該計畫相關報導。惟民調整合網站「真實世界」報導稱，該計畫與川普最初的和平方案輪廓類似，該方案正由凱洛格設計，其內容旨在以拜登政府不願對莫斯科做出的讓步來吸引普亭，然而這與澤倫斯基矢言收復失土的「勝利計畫」背道而馳。

俄國已占據約20%的烏克蘭領土，並在烏東四個地區舉行國際間大多不承認的公投，結果是多數居民同意併入俄國。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克駁斥俄烏和平計畫根本不存在。（美聯社）
烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克駁斥俄烏和平計畫根本不存在。（美聯社）

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

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