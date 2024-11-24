北約祕書長呂特憂俄朝合作 會見川普談全球安全

美國當選總統川普（右）與北約祕書長呂特（左），22日在佛州棕櫚灘海湖莊園會晤，就全球安全問題進行會談。圖為兩人 2019 年在白宮橢圓形辦公室會晤。（美聯社資料照片）

北大西洋公約組織（NATO）發言人23日表示，北約 祕書長呂特與美國總統當選人川普已在佛羅里達州舉行會談，兩人商討「北約面臨的全球安全議題」。

中央社引述法新社報導，北大西洋公約組織發言人達克拉雅透過聲明說，這場22日的會談是在佛州棕櫚灘進行。

川普以壓倒性勝利之姿重返白宮，讓歐洲感到不安，擔心他可能喊停華府提供烏克蘭 的重要軍援。北約盟邦指出，讓基輔能持續抵禦莫斯科的侵略，是攸關歐洲及美國安全的關鍵。呂特近日在匈牙利首都布達佩斯舉行的歐洲領袖會議說道：「我們看到，北韓、伊朗、中國，當然還有俄羅斯 ，加強合作對付烏克蘭」。

呂特提到：「同時，俄羅斯必須為此付出代價，他們正在進行的其中一件事，就是向北韓提供技術」。呂特警告，這威脅到「美國本土及歐洲大陸」。當時他還說：「我期待坐下來跟川普討論，我們能如何共同面對這些威脅」。

俄羅斯國防部22日表示，俄軍占領烏克蘭東部頓內次克州聚落新德米特里夫卡，俄國國防部長貝洛索夫稱，這是俄軍加速推進的最新戰果，「目前我們這裡的戰事成果是已經粉碎了最精銳的（烏克蘭）部隊。現在推進速度加快，我們更挫敗了他們2025年的整個作戰。」

烏克蘭22日稱俄軍每天都在東部前線推進多達300公尺。據公開資料，俄軍目前控制近20%烏克蘭領土，並於過去2個月以2022年3月以來最快速度在頓內茨克州推進，逼近庫拉霍韋和後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）。