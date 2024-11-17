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俄再拿能源當武器 停供奧地利天然氣

編譯中心／綜合16日電

奧地利石油天然氣集團（OMV）發言人指出，俄羅斯預計16日起將停止輸送天然氣至奧地利，奧地利官員砲轟「俄羅斯再次以能源當作武器」。

中央社引述法新社報導，這名發言人15日說，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）已告知當地最大能源公司OMV，將不再提供俄羅斯天然氣給奧地利。

奧地利環境部長格威斯勒（Leonore Gewessler）在社群媒體平台X發文指出：「俄羅斯再次以能源當作武器使用，奧地利已為這種狀況準備很長一段時間。」她說，奧地利國內的天然氣儲氣設備已裝滿，目前能應付超過1年的消費使用。

OMV將從德國、義大利和荷蘭等地進口天然氣，以確保供應充足。

俄羅斯原本透過途經烏克蘭的管道向奧地利供應天然氣，相關協議今年底屆滿。烏克蘭早前表明不再簽署任何俄天然氣過境烏的協議，以免俄獲益後反來資助對烏戰事。

自俄羅斯2022年侵略烏克蘭以來，歐盟國家已紛紛降低對俄羅斯天然氣的依賴，並找到替代來源，包括來自美國的液化天然氣。據路透數據，俄羅斯去年經烏克蘭管道輸送約150億立方米天然氣，約佔2018年至2019年俄向歐洲運輸天然氣峰值僅8%。

路透報導，大工業國集團（G7）16日發布聯合聲明重申，將透過制裁、出口管制和其他措施，繼續讓俄羅斯為侵略烏克蘭而付出慘重代價，無論俄烏戰爭持續多長時間，G7各國都會支持基輔當局，並稱「俄羅斯依然是落實正義和永久和平的唯一障礙」。

聯合聲明還提到：「G7確認了透過制裁、出口管制及其他有效措施讓俄羅斯付出慘重代價的承諾。我們跟烏克蘭站在一起。」

俄羅斯 天然氣 烏克蘭

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