俄艦現蹤大西洋、北海道示威 擬設「性愛部門」拚生育率

俄媒報導，俄羅斯北方艦隊巡防艦「戈洛夫科海軍上將號」（Admiral Golovko）已通過英吉利海峽，目前正繼續在大西洋指定區域執行任務。（美聯社）

俄羅斯 官媒12日報導，1艘搭載新一代「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈的俄羅斯巡防艦近日在英吉利海峽進行演習後，目前正在大西洋執行任務；此外，日本 防衛省統合幕僚監部11日公布，海上自衛隊發現包括最先進的亞森級核動力潛艦共4艘俄羅斯海軍艦艇，航行通過日本北海道北方的宗谷海峽。

根據俄國 官媒報導，這艘巡防艦搭載「鋯石」極音速反艦飛彈，船上人員已完成反恐演習，擊退模擬來自敵方的空中和海上無人機攻擊。

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國海軍北方艦隊（Northern Fleet）新聞稿報導：「北方艦隊巡防艦『戈洛夫科海軍上將號』（Admiral Golovko）已通過英吉利海峽，目前正繼續在大西洋指定區域執行任務。」

俄國官媒塔斯社（TASS）報導，這是這艘多用途巡防艦去年12月加入俄國海軍以來，首次進行長途航行。這艘船艦於2日離開位於俄國北部的主基地。

路透報導，就在這艘戰艦服役前，俄國時任國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）曾表示它將配備「鋯石」飛彈。

海基「鋯石」極音速飛彈的射程達900公里，能以數倍於音速的速度飛行，因此極難防禦。

日本防衛省表示，11日上午8時左右，包括亞森級核動力潛艦、無畏級驅逐艦在內共4艘俄艦，正通過北海道宗谷岬東北方約80公里的鄂霍次克海朝西航行，並在通過後航向日本海；這也是海上自衛隊首度確認俄國亞森級核動力潛艦航行。

另一方面，俄羅斯正面臨嚴重的人口危機，政府考慮設置「性愛部門」（Ministry of Sex）以改善國內低迷生育率。鏡報報導，68歲的普亭的忠實追隨者奧斯塔尼娜（Nina Ostanina），也是俄羅斯國會家庭保護委員會主席，正在審查份有關設立「性愛部門」的請願書。

其中一項最引人注目的提案是要求政府在晚上10時至凌晨2時強制停電與關閉網路，以鼓勵夫妻在深夜專心進行性行為。還有一項是提議由國家資助情侶們「第一次約會」，金額上限為5000盧布（約51美元）。

也有建議讓政府補助新人新婚之夜的飯店費用，以刺激生育率，補助金額最多可達2萬6300盧布（約265美元）。此外，也有計畫是建議政府為全職家庭主婦支付酬勞，同時將她們列入退休金計畫中。

此外，俄羅斯軍費大增致日用品價格飆漲，奶油也淪搶匪目標，凸顯通膨飆升對俄國戰時經濟的影響。

俄羅斯總統普亭在武器和彈藥上的大量支出雖然幫助俄軍在烏克蘭戰場上維持優勢，但代價是生活必需品價格飆漲。俄國近期傳出奶油竊盜案，凸顯通膨飆升對該國戰時經濟的影響。

「金融時報」（Financial Times）報導，俄國國防工業重鎮葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）一間乳製品商店的監視器近日拍到2名蒙面男子闖入店內，在其中一人搜刮收銀機時，另一人偷走了20公斤的奶油。