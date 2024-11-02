北韓兵援俄首戰傳僅1人生還 倖存者控「普亭騙了金正恩」

北韓兵援俄首戰傳幾乎全軍覆沒，圖為北韓領導人金正恩3月視察受訓官兵景象。（朝中社）

立陶宛「藍/黃」（Blue/Yellow）組織負責人歐曼（Jonas Ohman）近日接受立陶宛國家廣播電台LRT訪問，稱烏克蘭 軍隊10月25日與北韓 軍隊首度交戰，地點在目前被烏克蘭掌控的俄羅斯庫爾斯克地區，北韓軍隊幾乎全軍覆沒，僅1名士兵生還。

南韓媒體1日報導，加密通訊平台Telegram親烏頻道發布1支短片，內容是唯一倖存成了俘虜的北韓士兵聲稱，受俄軍欺騙，當初俄軍只說北韓兵負責防禦工事與守衛，臨陣卻把他們推上前線當砲灰，同批上陣約40名北韓同袍，除了自己全死於烏軍之手有如「屠殺」，他還指控俄國總統普亭騙了金正恩。

「藍/黃」組織是立陶宛知名的非政府組織，2014年克里米亞危機後就致力於幫助烏克蘭軍隊，可以取得前線以及烏克蘭高層的第一手消息。此前，歐曼也曾多次分享來自烏克蘭情報部門和武裝部隊的消息，這些消息後來都獲得官方證實。

歐曼在接受LRT訪問時表示，早在6個月前，他就掌握到有北韓士兵在白俄羅斯 接受訓練。幾周前，他得知北韓軍隊正準備移轉至俄羅斯，士兵人數從原本的1500人，增加到1萬2000人。據他得到的情報訊息，這個數字可能會增加到8萬8000人。

根據歐曼的消息來源，烏克蘭和北韓部隊10月25日於庫爾斯克進行了第一次交戰，北韓軍隊幾乎全軍覆沒，僅1名士兵生還，這名倖存者持有俄羅斯聯邦布里亞特共和國的身分證件。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利察（Sergiy Kyslytsya）在聯合國安理會的緊急會議上指出，被派到俄羅斯的北韓士兵除了穿著俄軍制服，攜帶俄羅斯製的小型武器外，他們還取得俄羅斯身分證件以隱藏真實身分，這幾點與歐曼描述的情況一致。

歐曼認為，北韓軍隊在庫爾斯克的活動很可能只是一個試驗，他們的士兵現在被當作砲灰，如果策略奏效，他們將被合併到俄羅斯軍隊中。不過，語言的隔閡似乎也給俄軍帶來一些難題。歐曼說，俄羅斯透過船隻或大型安東諾夫AN-124飛機從北韓運送士兵去接受訓練，但因為語言不通，讓俄羅斯指揮官很頭痛。

至於北韓軍方領導層是否參與行動，歐曼認為可能性很小，這些士兵就像是奴隸一樣，直接被移交給俄羅斯。

國務卿布林肯（Antony Blinken）10月31日與南韓外交、國防部長在聯合新聞發表會中表示，目前有多達8000名北韓士兵駐紮在俄羅斯庫爾斯克地區，預計未來幾天將加入對烏克蘭的戰鬥。布林肯也在發表會上，呼籲中國利用對北韓的影響力來阻止其「挑釁行為」。

另一方面，歐曼表示烏克蘭已經調度一些特種部隊到庫爾斯克，這些部隊配備精良的裝備，除了正面迎敵，他們也將試圖以條件交換，說服這些北韓敵軍投降。

此外，美國1日宣布，將新增4.25億美元軍援給烏克蘭，國防部聲明指出，這項軍援「將提供烏克蘭更多戰力以應付其最急切所需，包括防空攔截裝備、火箭系統和火砲彈藥、裝甲車和反坦克武器等」。