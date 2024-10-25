北韓派兵參與俄烏戰 普亭未否認

俄羅斯總統普亭24日未否認烏克蘭所說的北韓部署士兵至俄國邊境的消息，表示「我們與我國的北韓友人相互配合」。(路透)

烏克蘭 24日表示，北韓 部隊已抵達俄羅斯 邊境庫斯克州的「戰鬥區」，數個月來俄軍一直在當地努力擊退烏軍。俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)也未否認北韓部署士兵至俄國的消息。

俄羅斯全面入侵烏克蘭至今已兩年多。烏軍8月6日從烏國東北方入侵庫斯克州(Kursk)，不僅讓莫斯科當局猝不及防，也大大提振了烏國民心士氣。

俄羅斯總統普亭今年6月與北韓領導人金正恩簽署共同防禦協議。外界相信北韓早就在提供武器裝備支援俄國侵略烏克蘭，但北韓部隊若實地參與，將象徵衝突升級。

烏克蘭國防部情報總局(GUR)24日表示，「朝鮮民主主義人民共和國首批部隊…已經抵達俄烏戰爭的戰鬥區」，並稱有紀錄顯示這批部隊23日已在庫斯克州。

烏方稱部署至俄國的北韓部隊約有1萬2000人，但未說明其中有多少在庫斯克州。而根據美國與南韓的說法，數以千計的北韓士兵已被送往俄羅斯受訓。

普亭當天未否認北韓部署士兵至俄國的消息，表示「俄國從未懷疑朝鮮民主主義人民共和國認真看待跟俄方的合作，我們與我國的北韓友人相互配合」。他還說：「我們要怎麼做是我們的事。」

普亭發表上述言論數小時前，俄羅斯下議院議員全體一致通過批准一項與北韓的條約，內容是關於若任一方面臨侵略則將提供「互助」。預計這項條約將於11月6日獲上議院通過。

另據韓聯社報導，南韓曾堅持不對烏克蘭直接提供殺傷性武器的大原則，但總統尹錫悅24日說，若北韓派特種兵援助俄羅斯攻打烏克蘭，首爾可按俄羅斯─北韓軍事合作動向發揮更多靈活性。

他表示，若北韓派遣特種兵援俄攻烏，南韓將分階段援烏，研討並實施為保障朝鮮半島安全所需的措施。

美國則警告，這些北韓軍人若在烏克蘭參與戰鬥，基輔當局將可視其為正當軍事目標。