川普放話：可迅速結束烏戰 普亭：認真看待

在俄羅斯聖彼得堡砲兵、工程和通訊兵軍事歷史博物館，遊客4日在軍事裝備和武器永久室外展覽區，觀看14世紀至今的榴彈砲和裝甲武器系統。（歐新社）

有望再度代表共和黨角逐白宮大位的前美國總統川普 常聲稱，如果他重返白宮，可迅速結束俄羅斯 侵略烏克蘭的戰爭；俄國總統普亭4日表示，他認真看待川普的此番言論，同時克里姆林宮宣稱印度 總理莫迪將於8日至9日訪問俄國，這將是自莫斯科對烏克蘭發動軍事攻勢以來，莫迪首次訪問俄國。

川普上周與美國現任總統拜登電視辯論時，宣稱若他重返白宮，會在2025年1月就職總統之前「解決」俄烏戰爭。

普亭4日出席哈薩克舉行的上海合作組織峰會，召開記者會時談到俄烏戰爭，他說：「身為角逐美國總統的人選，川普先生表示，他已經準備好並希望結束烏克蘭的戰事，我們對此相當認真看待。」

普亭也坦言，他不清楚川普結束俄烏戰爭的具體方案，他還說：「這當然是關鍵問題…但我毫不懷疑他是真誠地這樣說，我們支持這想法。」

另一方面，俄烏戰爭對莫斯科和新德里之間的關係造成考驗，儘管印度增加購買俄羅斯的石油，且未加入西方的制裁；針對莫迪俄羅斯之行，克宮聲稱，普亭和莫迪將討論「進一步發展傳統友好俄印關係的前景，以及國際和地區相關問題」。

這次外交訪問對莫迪在新任期內的重要性不言而喻，很可能再次引發美歐對印度在俄烏衝突中「中立」態度的擔憂；而俄羅斯軍工廠則宣布，印度將開始在當地設立生產俄製坦克專用穿甲彈的生產線。

印度和俄羅斯領導人自2000年以來每年都有會談，但由於新冠疫情，他們最近一次會談是在2021年。自蘇聯時代以來，印度一直使用俄羅斯式武器，俄羅斯國家技術集團（Rostec）宣布，將在印度生產125毫米坦克砲使用的彈藥「芒果」。這種彈藥被廣泛應用於俄製T-72和T-90主力坦克。報導中未提到這些「芒果」彈藥是否將出口給俄羅斯，但考慮到印度的需求和運送彈藥給俄羅斯可能帶來的美歐反應，這些彈藥很可能將為印度自用。