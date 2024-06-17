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俄烏戰爭後首度 基輔舉行同志驕傲遊行

中央社／基輔16日綜合外電報導
烏克蘭首都基輔16日舉辦俄羅斯入侵以來首場同志驕傲遊行。（取材自twitter.com/EuropeanWith）
烏克蘭首都基輔16日舉辦俄羅斯入侵以來首場同志驕傲遊行。（取材自twitter.com/EuropeanWith）

在傾盆大雨和戰爭的陰影下，伊凡諾瓦（Diana Ivanova）16日與數百人齊聚烏克蘭首都基輔，參加自俄羅斯入侵以來基輔首場同志驕傲遊行，現場有大批警力戒備。

法新社報導，伊凡諾瓦和其他參與者在警方警戒線後面短暫集會後解散，不久後，民族主義激進分子就在基輔街頭發起反示威活動，高喊仇視同性戀的髒話。

27歲的伊凡諾瓦說：「即使遭受攻擊，我們也需要挺身而出。我們是這樣的一個國家、這樣的一個民族，我們不會放棄。如果我們的權利被剝奪，我們會為之奮戰。」

她對比了烏克蘭與俄羅斯的情況。俄羅斯2022年發動全面入侵後，克里姆林宮加速了對LGBTQ族群的壓迫。

伊凡諾瓦說：「我很高興我生活在一個我可以參加驕傲遊行的國家。」

「那些該死的俄羅斯人都沒辦法。」

出於安全理由，這場驕傲遊行的時間和地點直到16日上午才公開宣布。

參與者中有幾名出櫃的LGBTQ士兵，其中包括28歲的熱魯哈（Petro Zherukha），部隊允許他參加這場集會。

熱魯哈說：「對於我許多同袍來說，我是他們第一次見到的LGBT人士，他們就像看到外星人一樣。」

許多遊行民眾的共同要求之一，就是希望政府允許同性民事伴侶關係。

俄羅斯 烏克蘭 LGBTQ

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