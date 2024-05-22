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烏克蘭資源快耗盡 澤倫斯基怨：西方軍援晚1年

編譯中心／綜合21日電
俄烏戰開打已滿兩年三個月，烏克蘭資源見底，總統澤倫斯基抱怨西方軍援晚了一年；圖為烏軍20日在遭到俄羅斯襲擊嚴重受損的地區巡邏。（路透）
俄烏戰開打已滿兩年三個月，烏克蘭資源見底，總統澤倫斯基抱怨西方軍援晚了一年；圖為烏軍20日在遭到俄羅斯襲擊嚴重受損的地區巡邏。（路透）

俄烏戰爭已開打2年3個月，烏克蘭資源逼近耗盡，但美國軍方出面強調，美國目前無計畫向烏克蘭派遣軍事顧問，在俄烏戰爭結束後才會這麼做。另外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）接受專訪，信心喊話，表示遭俄軍猛攻的哈爾科夫，情勢已經獲得控制，但他也抱怨西方軍援晚了1年。

近期俄軍猛攻哈爾科夫，烏克蘭幾近彈盡援絕，就連兵員也短缺，澤倫斯基則信心喊話，強調哈爾科夫情勢獲得控制，而年底美國大選即使變天，也不會帶來重大風險。不過，澤倫斯基也抱怨，西方軍援的決定，已經晚了1年，尤其愛國者飛彈的交付，總是拖延 ，往前一大步，再後退兩步。

雖然烏克蘭局勢緊張，美國依舊堅守立場，不願冒風險與俄羅斯正面衝突，以免情勢失控。美軍參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）表示：「現在沒有派美軍顧問到烏克蘭的計畫。」布朗就斬釘截鐵，除非戰爭結束，而且戰局有利，否則不會派出美軍人員到烏克蘭，另外他堅信美方提供的戰術飛彈，沒被烏方用在攻擊俄羅斯境內目標。

路透報導，俄羅斯趁着烏克蘭人員短缺和西方武器供應拖延多個月，正在烏克蘭東部緩慢推進。俄羅斯官員5月12日表示，烏克蘭前一晚向位於邊界附近的俄國城市別爾哥羅德（Belgorod）發動導彈攻擊，造成當地一棟公寓有多層樓倒塌。

另據美國政治新聞網歐洲版（Politico EU）21日引述5名外交官報導，歐盟打算6月25日啟動烏克蘭和摩爾多瓦加入歐盟的正式談判。

報導稱：「歐盟打算於6月25日啟動烏克蘭和摩爾多瓦加入歐盟的正式談判，這是歐洲理事會峰會舉行的日期。」

2022年2月28日，澤倫斯基簽署烏克蘭加入歐盟的申請書。摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）2023年3月也已簽署摩爾多瓦加入歐盟申請書，指必須加快歐洲一體化進程。

在2022年6月23日布魯塞爾峰會上，歐盟國家元首和政府首腦批准給予烏克蘭和摩爾多瓦加入歐盟的候選國地位。

烏克蘭 歐盟 澤倫斯基

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