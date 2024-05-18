我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

傳法遣兵 北約恐擴大介入俄烏戰 美籲盟國別派兵

編譯中心／綜合17日電
在俄羅斯入侵烏克蘭期間，一名遊客16日坐在基輔市中心的「勝利者王座」藝術裝置上。（歐新社）
在俄羅斯入侵烏克蘭期間，一名遊客16日坐在基輔市中心的「勝利者王座」藝術裝置上。（歐新社）

北約組織（NATO）盟國愈來愈傾向派其軍人到烏克蘭境內訓練烏軍，此舉恐使美歐更直接拖入俄烏戰爭。但北約宣稱，個別國家舉動不構成北約與俄國交戰的條件。

紐約時報報導，北約正有愈來愈介入的跡象。有消息指出，法國派的150名外籍兵團第3步兵團士兵已到烏克蘭，其中大多為砲兵，可能還有1500名外籍兵團士兵增援。目前還有波蘭、羅馬尼亞及德國等北約國家派訓練人員至烏克蘭。

烏軍兵力嚴重短缺，近幾周戰況亦嚴重惡化，故烏克蘭官員已要求美國等北約國家在更靠近前線的地方訓練甫招募的15萬名新兵，以更快速地就近部署兵力。

美國至今仍拒絕。但參謀首長聯席會議主席布朗16日坦言，北約派教官赴烏似乎勢不可免，「我們終將走到那個地步」。

布朗的考量在於，這將置北約教官於險境，也很可能代表是否要決定用精準防空武器保護這些教官，而非烏克蘭基礎設施。

事實上，美軍此前曾在波蘭、德國和美國境內培訓過烏軍，但訓練效果不佳。去年夏天烏克蘭發動反攻前，美國士兵在德國為烏軍部隊提供了機動作戰、掃雷和其他訓練。但烏軍士兵要在短短12周內學習使用坦克、火炮等西式武器實屬不易。更困難的是，如今烏克蘭戰場異常激烈，與美軍近年面臨的作戰環境大相逕庭。

作為北約成員，美國有義務依條約保護遭受任何攻擊的北約教官，這恐將美國拖進俄烏戰爭。白宮一直堅稱將不會派包含教官在內的美軍，一位美國官員16日也重申此立場。美國政府並呼籲北約盟國也別派兵。

但法國總統馬克宏2月曾提及派西方國家部隊到烏克蘭，聲稱不該排除任何可能性。此後馬克宏仍不依不饒，即使有幾位美國高階外交官請他別談。

愛沙尼亞國安顧問本周說，其政府迄未排除派兵至烏西的可能性，以接替烏軍後備部隊，讓他們能投入前線作戰。立陶宛外長也表明支持馬克宏的立場，「立軍在俄烏開戰前，就一直在烏克蘭訓練烏軍，恢復如此慣例可能相當可行」。

此外，北韓最高領導人金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會副部長金與正16日再度否認北韓與俄羅斯有武器交易，強調北韓武器僅針對南韓威脅，而非出口至俄國。

80名烏克蘭軍人16日在西班牙訓練營，接受軍事訓練。（歐新社）
80名烏克蘭軍人16日在西班牙訓練營，接受軍事訓練。（歐新社）

北約 烏克蘭 馬克宏

上一則

援巴派「封鎖2024」延燒大馬 抵制30人名單赫見楊紫瓊

延伸閱讀

中俄聯合聲明不再提「友好無止境」學者：俄烏戰爭影響

中俄聯合聲明不再提「友好無止境」學者：俄烏戰爭影響
俄重新攻占拉博蒂諾村 烏軍失去夏季反攻唯一戰果

俄重新攻占拉博蒂諾村 烏軍失去夏季反攻唯一戰果
「預備隊沒人了」 烏軍情報首長坦承東北部戰況危急

「預備隊沒人了」 烏軍情報首長坦承東北部戰況危急
俄軍在頓內次克前線打出大洞 烏軍怒斥

俄軍在頓內次克前線打出大洞 烏軍怒斥

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

2024-05-11 19:05
俄羅斯聖彼得堡市一輛巴士行駛時突然急轉彎，然後從橋梁上墜入莫伊卡河，事故造成7位乘客死亡、數人受傷。(截取自NBC YouTube)

俄羅斯聖彼得堡巴士墜河 導致7人喪命

2024-05-11 10:36
圖為10日南美洲智利上空的極光。（路透）

客機繞圈讓乘客欣賞極光 竟被投訴延誤航班

2024-05-13 08:05
查理（左）與威廉據傳又被惹到火冒三丈。（路透資料照片）

哈利、梅根又惹怒查理與威廉 這件事讓他們火冒三丈

2024-05-17 11:09
國際知名魔術大師大衛考柏菲遭16名女性指控被下藥迷姦。(美聯社)

「大衛魔術」大衛考柏菲驚爆性侵 遭16女控下藥迷姦

2024-05-15 21:55

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬