傳法遣兵 北約恐擴大介入俄烏戰 美籲盟國別派兵

在俄羅斯入侵烏克蘭期間，一名遊客16日坐在基輔市中心的「勝利者王座」藝術裝置上。（歐新社）

北約 組織（NATO）盟國愈來愈傾向派其軍人到烏克蘭 境內訓練烏軍，此舉恐使美歐更直接拖入俄烏戰爭。但北約宣稱，個別國家舉動不構成北約與俄國交戰的條件。

紐約時報報導，北約正有愈來愈介入的跡象。有消息指出，法國派的150名外籍兵團第3步兵團士兵已到烏克蘭，其中大多為砲兵，可能還有1500名外籍兵團士兵增援。目前還有波蘭、羅馬尼亞及德國等北約國家派訓練人員至烏克蘭。

烏軍兵力嚴重短缺，近幾周戰況亦嚴重惡化，故烏克蘭官員已要求美國等北約國家在更靠近前線的地方訓練甫招募的15萬名新兵，以更快速地就近部署兵力。

美國至今仍拒絕。但參謀首長聯席會議主席布朗16日坦言，北約派教官赴烏似乎勢不可免，「我們終將走到那個地步」。

布朗的考量在於，這將置北約教官於險境，也很可能代表是否要決定用精準防空武器保護這些教官，而非烏克蘭基礎設施。

事實上，美軍此前曾在波蘭、德國和美國境內培訓過烏軍，但訓練效果不佳。去年夏天烏克蘭發動反攻前，美國士兵在德國為烏軍部隊提供了機動作戰、掃雷和其他訓練。但烏軍士兵要在短短12周內學習使用坦克、火炮等西式武器實屬不易。更困難的是，如今烏克蘭戰場異常激烈，與美軍近年面臨的作戰環境大相逕庭。

作為北約成員，美國有義務依條約保護遭受任何攻擊的北約教官，這恐將美國拖進俄烏戰爭。白宮一直堅稱將不會派包含教官在內的美軍，一位美國官員16日也重申此立場。美國政府並呼籲北約盟國也別派兵。

但法國總統馬克宏 2月曾提及派西方國家部隊到烏克蘭，聲稱不該排除任何可能性。此後馬克宏仍不依不饒，即使有幾位美國高階外交官請他別談。

愛沙尼亞國安顧問本周說，其政府迄未排除派兵至烏西的可能性，以接替烏軍後備部隊，讓他們能投入前線作戰。立陶宛外長也表明支持馬克宏的立場，「立軍在俄烏開戰前，就一直在烏克蘭訓練烏軍，恢復如此慣例可能相當可行」。