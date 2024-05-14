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俄新防長要改善將士待遇 美：凸顯普亭陷絕望

編譯中心／綜合13日電
俄羅斯新任國防部長貝洛索夫（左）13日發表上任以來的首次演說，強調俄軍士兵的福利與待遇有待改善。（路透）
俄羅斯新任國防部長貝洛索夫（左）13日發表上任以來的首次演說，強調俄軍士兵的福利與待遇有待改善。（路透）

俄烏戰爭持續兩年多，據俄國官媒報導，俄羅斯新任國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）13日發表上任來首次演說，貝洛索夫指出，俄國政府需要更加妥善照顧前線將士，且軍人的福利與待遇等方面還有待加強。

路透報導，貝洛索夫13日對國會上議院的國防安全委員會表示，政府機構在向士兵們兌現福利的事務上充斥著官僚作風，且在住房、醫療等方面也有同樣的問題。貝洛索夫表示，「當前線戰士回來休假時，民間醫療機構會驅趕他們到時常人滿為患的醫院，這情況根本是一團糟，問題有待解決。」

報導指出，沒有軍事背景的貝洛索夫之所以發表這番言論，似乎是在向軍方表明，他能理解士兵們的擔憂，並會設法改善麾下士兵的處境。

另外，美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）13日表示，俄羅斯總統普亭更換國防部長的作法，凸顯出侵略烏克蘭的高昂代價使他「陷入絕望」。

中央社引述法新社報導，巴特爾表示，「我們的觀點是，這進一步表明普亭對於他的侵略烏克蘭戰爭怎麼進行下去陷入絕望，儘管這讓俄羅斯經濟元氣大傷，而且俄羅斯部隊嚴重折損，有人估計死傷高達31萬5000人。」他說，「克里姆林宮對侵略烏克蘭戰爭進行的動員已經造成那麼多家庭受苦。俄羅斯一意孤行對烏克蘭開戰，普亭隨時可以從烏克蘭撤軍而予以結束。」

此外，俄烏戰爭爆發後，許多俄羅斯人移居至峇里島，其中有部分人不尊重當地文化，甚至違反簽證規定非法工作，導致峇里島近年掀起一股反俄情緒。

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）報導，印尼社群媒體最近流傳一張地圖，原本應稱為長谷（Canggu）的地區，被以俄文竄改成「新莫斯科」地區，引發熱議。

有網友留言表示，「峇里島有太多俄羅斯人」；也有人指出，這是「文化遭侵蝕，原住民被邊緣化」，呼籲主管機關介入。不過，也有網友認為，不需要過度反應。

峇里省警方公關主任強森（Jansen Avitus Panjaitan）表示，他們將調查是誰製作這張地圖，並強調印尼地圖沒有任何改變，該地區的地名仍是「長谷」。

他表示，警方將了解該惡作劇的目的為何，並調查是否違反任何法規，若有違法行為將採取行動，但目前判定應該只是人們在胡鬧。

峇里島傳出現「新莫斯科」，網路流傳的一份地圖引起印尼網民關注。（取材自維基百科）
峇里島傳出現「新莫斯科」，網路流傳的一份地圖引起印尼網民關注。（取材自維基百科）

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