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要長期作戰？ 俄烏戰後首度調整人事 普亭提名經濟學者接防長

編譯中心／綜合12日電
俄羅斯總統普亭(左)12日提名65歲經濟學家貝洛索夫任國防部長，原防長蕭依古（右）轉任國家安全委員會秘書長。(美聯社)
俄羅斯總統普亭(左)12日提名65歲經濟學家貝洛索夫任國防部長，原防長蕭依古（右）轉任國家安全委員會秘書長。(美聯社)

俄羅斯總統普亭12日提名65歲經濟學家、前第一副總理貝洛索夫（Andrei R. Belousov）出任國防部長，原防長蕭依古（Sergei Shoigu）轉任國家安全委員會秘書長，這是克里米林宮國安內閣自俄烏戰開打以來首次出現人事異動，凸顯普亭意在妥善運用國防預算，維持國家經濟穩定，打個實惠的戰爭。路透分析，從最新人事布局看，普亭正在為長期對烏克蘭作戰做好準備。

68歲蕭依古取代原國安會秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev），依舊留在普亭的核心人事圈，甚至更接近普亭，但是實權相對減少。至於帕特魯舍夫的動向將在未來幾天出爐，而外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）續任。

經濟學家貝洛索夫曾於2020年出任第一副總理，一直是普亭最信任的經濟顧問之一。克宮表示，面對節節攀升的國防預算，俄國國防部需要一位經濟學家來掌理，協助打造「更樂於創新」的俄國軍隊。任命文官出身、以經濟決策而非戰地學養見長的貝洛索夫，讓各界跌破眼鏡。

紐約時報指出，此次普亭罕見調動國安內閣人事，說明長達兩年的俄烏戰爭可能即將出現轉捩點。

篤定獲國會議員批准的相關人事案是自從2022年2月俄羅斯對烏克蘭進行所謂「特別軍事行動」以來，普亭在軍事指揮體系上展開的最重大調整。

嚴格說來，這項人事調整讓蕭依古擔任被認為比主掌國防部更高階職務，可以確保政策延續性，同時讓他不會臉上無光。更實際指揮作戰的參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）續任原職。蕭依古從2012年起掌管國防部。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，值俄羅斯接近蘇聯時期的1980年代中葉軍事和法律執行部門占國家開支7.4%局面的此刻，這項人事更迭有其合理性。

培斯科夫強調，這意味確保相關開支符合國家整體利益至關重要，那正是普亭為何此刻讓具經濟背景的文官主掌國防部的原因，「對創新抱持更開放態度的人也是終將在戰場上勝利的人。」

外界同時認為，這項人事調整很可能是普亭嘗試更嚴厲審查國防開支，以在蕭依古盟友、國防部副部長伊凡諾夫（Timur Ivanov）遭控涉賄之後確保有效率動支預算。

此外，貝洛索夫第一副總理的職缺，由原副總理兼貿工部長曼特羅夫（Denis Manturov）獲提名升任，職責為監督俄羅斯國防和民用工業，原主管能源的副總理諾瓦克（Alexander Novak）亦被提名留任，新增兼掌經濟。

政府聲明解釋，將分管工業的副總理升格為第一副總理，反映確保科技領導地位的重要性。在國際制裁下，曼特羅夫仍成功加快火炮彈藥生產，速度甚至更勝北約全體成員國總和。

Russian First Deputy Prime Minister Andr...
Russian First Deputy Prime Minister Andrei Belousov speaks to the mobile phone before a meeting of the Skolkovo Foundation Board of Trustees in Moscow region, Russia, on Monday, Nov. 13, 2023. Russian President Vladimir Putin has proposed removing Defense Minister Sergei Shoigu from his post. Putin nominated First Deputy Prime Minister Andrey Belousov for the role. His appointment must now be approved by Russian lawmakers. (Ekaterina Shtukina, Sputnik, Pool Photo via AP)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-05-12，數位典藏序號：20240513030815320】 俄羅斯總統普亭12日提名65歲經濟學家貝洛索夫(圖)任國防部長。(美聯社)

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