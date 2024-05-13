要長期作戰？ 俄烏戰後首度調整人事 普亭提名經濟學者接防長
俄羅斯總統普亭12日提名65歲經濟學家、前第一副總理貝洛索夫（Andrei R. Belousov）出任國防部長，原防長蕭依古（Sergei Shoigu）轉任國家安全委員會秘書長，這是克里米林宮國安內閣自俄烏戰開打以來首次出現人事異動，凸顯普亭意在妥善運用國防預算，維持國家經濟穩定，打個實惠的戰爭。路透分析，從最新人事布局看，普亭正在為長期對烏克蘭作戰做好準備。
68歲蕭依古取代原國安會秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev），依舊留在普亭的核心人事圈，甚至更接近普亭，但是實權相對減少。至於帕特魯舍夫的動向將在未來幾天出爐，而外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）續任。
經濟學家貝洛索夫曾於2020年出任第一副總理，一直是普亭最信任的經濟顧問之一。克宮表示，面對節節攀升的國防預算，俄國國防部需要一位經濟學家來掌理，協助打造「更樂於創新」的俄國軍隊。任命文官出身、以經濟決策而非戰地學養見長的貝洛索夫，讓各界跌破眼鏡。
紐約時報指出，此次普亭罕見調動國安內閣人事，說明長達兩年的俄烏戰爭可能即將出現轉捩點。
篤定獲國會議員批准的相關人事案是自從2022年2月俄羅斯對烏克蘭進行所謂「特別軍事行動」以來，普亭在軍事指揮體系上展開的最重大調整。
嚴格說來，這項人事調整讓蕭依古擔任被認為比主掌國防部更高階職務，可以確保政策延續性，同時讓他不會臉上無光。更實際指揮作戰的參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）續任原職。蕭依古從2012年起掌管國防部。
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，值俄羅斯接近蘇聯時期的1980年代中葉軍事和法律執行部門占國家開支7.4%局面的此刻，這項人事更迭有其合理性。
培斯科夫強調，這意味確保相關開支符合國家整體利益至關重要，那正是普亭為何此刻讓具經濟背景的文官主掌國防部的原因，「對創新抱持更開放態度的人也是終將在戰場上勝利的人。」
外界同時認為，這項人事調整很可能是普亭嘗試更嚴厲審查國防開支，以在蕭依古盟友、國防部副部長伊凡諾夫（Timur Ivanov）遭控涉賄之後確保有效率動支預算。
此外，貝洛索夫第一副總理的職缺，由原副總理兼貿工部長曼特羅夫（Denis Manturov）獲提名升任，職責為監督俄羅斯國防和民用工業，原主管能源的副總理諾瓦克（Alexander Novak）亦被提名留任，新增兼掌經濟。
政府聲明解釋，將分管工業的副總理升格為第一副總理，反映確保科技領導地位的重要性。在國際制裁下，曼特羅夫仍成功加快火炮彈藥生產，速度甚至更勝北約全體成員國總和。
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