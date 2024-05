要長期作戰？ 俄烏戰後首度調整人事 普亭提名經濟學者接防長

俄羅斯總統普亭(左)12日提名65歲經濟學家貝洛索夫任國防部長,原防長蕭依古(右)轉任國家安全委員會秘書長。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 12日提名65歲經濟學家、前第一副總理貝洛索夫(Andrei R. Belousov)出任國防部 長,原防長蕭依古(Sergei Shoigu)轉任國家安全委員會秘書長,這是克里米林宮國安內閣自俄烏戰開打以來首次出現人事異動,凸顯普亭意在妥善運用國防預算,維持國家經濟穩定,打個實惠的戰爭。路透分析,從最新人事布局看,普亭正在為長期對烏克蘭作戰做好準備。

68歲蕭依古取代原國安會秘書長帕特魯舍夫(Nikolai Patrushev),依舊留在普亭的核心人事圈,甚至更接近普亭,但是實權相對減少。至於帕特魯舍夫的動向將在未來幾天出爐,而外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)續任。

經濟學家貝洛索夫曾於2020年出任第一副總理,一直是普亭最信任的經濟顧問之一。克宮表示,面對節節攀升的國防預算,俄國國防部需要一位經濟學家來掌理,協助打造「更樂於創新」的俄國軍隊。任命文官出身、以經濟決策而非戰地學養見長的貝洛索夫,讓各界跌破眼鏡。

紐約時報指出,此次普亭罕見調動國安內閣人事,說明長達兩年的俄烏戰爭可能即將出現轉捩點。

篤定獲國會議員批准的相關人事案是自從2022年2月俄羅斯對烏克蘭進行所謂「特別軍事行動」以來,普亭在軍事指揮體系上展開的最重大調整。

嚴格說來,這項人事調整讓蕭依古擔任被認為比主掌國防部更高階職務,可以確保政策延續性,同時讓他不會臉上無光。更實際指揮作戰的參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)續任原職。蕭依古從2012年起掌管國防部。

克宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示,值俄羅斯接近蘇聯時期的1980年代中葉軍事和法律執行部門占國家開支7.4%局面的此刻,這項人事更迭有其合理性。

培斯科夫強調,這意味確保相關開支符合國家整體利益至關重要,那正是普亭為何此刻讓具經濟背景的文官主掌國防部的原因,「對創新抱持更開放態度的人也是終將在戰場上勝利的人。」

外界同時認為,這項人事調整很可能是普亭嘗試更嚴厲審查國防開支,以在蕭依古盟友、國防部副部長伊凡諾夫(Timur Ivanov)遭控涉賄之後確保有效率動支預算。

此外,貝洛索夫第一副總理的職缺,由原副總理兼貿工部長曼特羅夫(Denis Manturov)獲提名升任,職責為監督俄羅斯國防和民用工業,原主管能源的副總理諾瓦克(Alexander Novak)亦被提名留任,新增兼掌經濟。