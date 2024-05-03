戰略高地或失陷…烏軍官曝5月將成關鍵 談判媾和時間點恐落這時

烏克蘭 國防部情報總局（HUR）副局長斯基比特斯基（Vadym Skibitsky）少將在經濟學人2日刊登的訪談中表示，烏克蘭將必須在某一時候與俄羅斯 進行會談，以結束雙方已經打了2年多的戰爭。同時還承認，陷入困境的烏東戰略高地察蘇夫雅（Chasiv Yar）的陷落可能是時間問題。

根據路透與基輔獨立報轉述，雖然烏克蘭總統澤倫斯基 已數度排除跟克里姆林宮會談，還在烏東4州於2022年遭到俄方兼併後發布法令，認定對俄談判「不可能」。但斯基比特斯基少將告訴經濟學人，最終將需要談判，因為任何戰爭都是如此。

經濟學人寫道，「斯基比特斯基將軍說，他看不到烏克蘭僅僅在戰場贏得戰爭的方式。哪怕能夠把俄軍推回到邊境，而這是一個越來越遙遠的可能性，也不會結束戰爭。他表示，這類戰爭只能以條約告終」。

據轉述，經濟學人指出，「現在，雙方都正為了潛在談判之前的『最有利位置』角力。不過，他猜測，有意義的談判最早只可能在2025年下半年展開」。斯基比特斯基認為，俄羅斯屆時也將面臨重大的挑戰。因為材料和工程師短缺，俄方武器生產將在2026年初達到停滯期。

斯基比特斯基還告訴經濟學人，察蘇夫雅以接近烏東重鎮阿夫迪夫卡的方式陷落可能是時間的問題，又指「當然，不是今天或明天，但一切都取決於我們的預備隊和供應」。

斯基比特斯基認為，作為首要目標，俄羅斯將尋求占領頓內次克和盧甘斯克兩州的剩下地區。進一步展望未來，克宮可能正在籌備東北的蘇梅與哈爾科夫二州周圍攻勢，主要推進可能在5月底或6月初啟動。

斯基比特斯基指出，俄羅斯在哈爾科夫州邊境周圍的集團軍目前有3.5萬人之多，但準備擴大到5萬至7萬人。雖然不足以占領一座大城，卻可能足夠執行較小的任務，並澄清「也許是一個快速進出的行動，但是拿下哈爾科夫、甚至是蘇梅市的行動，則是另外一回事」。

斯基比特斯基表示，5月將是關鍵的一個月份，因為俄羅斯正在準備一項破壞烏克蘭穩定的三步驟計畫。第一階段涉及軍事施壓，第二階段是目的在於削弱烏克蘭領導層和動員行動的假訊息運動，第三階段則是尋求在國際上孤立烏克蘭。