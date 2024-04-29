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烏東前線告急 從3村莊戰術撤退 烏南飯店傳遭俄無人機襲擊

編譯中心／綜合28日電
烏克蘭戰況吃緊，圖為志願軍卸火箭系統的外殼要改裝為武器。（路透）
烏克蘭戰況吃緊，圖為志願軍卸火箭系統的外殼要改裝為武器。（路透）

烏克蘭部隊在東部前線戰況危急，武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）28日表示，已經被迫從3個村莊進行戰術撤退。他在烏軍等待亟需的美國援助方案送達戰區之際，就戰地情勢惡化提出警告。

美聯社報導，瑟爾斯基在加密通訊軟體Telegram的更新貼文中指出：「最艱難情勢出現在波克羅夫斯克（Pokrovsk）和庫拉霍韋（Kurakhove）的方向，當地激戰持續。」這是烏軍在曾是工業樞紐的頓內次克州（Donetsk）所掌控的兩座城巿。

「敵人早已在這些方向與多達4個旅交戰，他們正試圖對阿夫迪夫卡（Avdiivka）和馬林卡（Marinka）以西開展攻勢，以向波克羅夫斯克和庫拉霍韋移動…烏克蘭國防軍部隊為了保護我們守軍生命和健康，轉進柏迪奇（Berdychi）、塞梅尼夫卡（Semenivka）和新米哈伊洛夫卡（Novomykhailivka）以西的新邊界。」

這些前線村莊其中兩個位在波克羅夫斯克以東不到50公里處，另一個跟庫拉霍韋的道路距離更僅30公里。

由於烏軍彈藥需求孔急，華府智庫華盛頓戰爭研究所（ Institute for the Study of War）27日預測，俄軍「接下來數周內很可能會在戰術上大有斬獲」。

它在最新作戰評估中指出，俄軍有機會朝阿夫迪夫卡周圍推進，並且對察蘇夫雅（Chasiv Yar）構成威脅。拿下當地將讓俄軍掌控山頂，居高臨下攻擊構成烏克蘭東部防禦骨幹的其他重要城巿。

俄羅斯國防部28日證實，俄軍已經拿下位在阿夫迪夫卡以北約15公里處的一個村莊。

另據路透報導，烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長維塔利．金（Vitaly Kim）表示，俄羅斯無人機襲擊導致尼古拉耶夫市一家飯店遭到嚴重破壞，不過不過火勢很快就被撲滅，未傳出傷亡。

俄羅斯新聞社則報導，這家飯店住有在烏國作戰且講英語的傭兵。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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