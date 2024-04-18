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俄經濟成長率3.2％狠甩英法德 美國1項目也不敵

編譯中心／綜合17日電
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。（ 美聯社）
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。（ 美聯社）

俄羅斯因國內市場消費強勁、石油出口熱絡、政府擴大內需等因素，推動經濟成長。國際貨幣基金組織（IMF）16日大幅上修俄國今年經濟成長率達3.2%，遠高於英國、法國和德國，並將超過包括美國在內的所有已開發經濟體。

據中時新聞網報導，IMF原先對俄羅斯經濟成長率的預測為1.8%。MF研究部門副主任布魯克斯（Petya Koeva Brooks）表示，俄羅斯國內的企業和國有企業的投資以及國內強勁的民生消費，再加上石油出口擴大推動了經濟成長。因此，儘管克里姆林宮因入侵烏克蘭而受到制裁，該組織仍上修其經濟成長率至3.2%。

雖然受到制裁，俄羅斯仍然是世界上最大的石油出口國之一，美國的出口量也不如俄羅斯。BBC透露，今年2月份仍有數百萬桶俄羅斯石油製成的燃料進口到英國。

除了俄羅斯外，IMF還下修了今年對歐洲和英國的預測，預計今年的經濟增長率為0.5%，使英國成為7國集團（G7）中倒數第2名，僅次於德國。

據報導，IMF預測，英國今年的通膨率將是G7經濟體中最高的。英國財政大臣亨特（Jeremy Hunt）表示，IMF的數據顯示英國經濟正在走出困境。他說：「預計2024年的通膨率將比以前低1.2%，未來六年中，我們的增長速度預計將超過德國或法國等歐洲大型經濟體，這2個國家的短期增長預期下調幅度都明顯大於德國和法國。」

IMF裡共有190個成員國，企業利用它來幫助規劃投資地點，並被各國央行用來指導利率決策。該組織表示，對大多數已開發經濟體明年經濟增長的預測通常與實際情況相差約1.5％。

另據CNBC引述「超級遊艇時報」報導，2023年超級遊艇銷售大跳水，銷售陡降17%，不僅是因為等候交貨名單長長一串、價格飆漲，更因俄羅斯大亨遭國際制裁，重創需求。

去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘和2021年破紀錄的313艘。

超級遊艇時報情報主管達澤特說，有買家訂了船身超過200呎的一艘新遊艇，卻等了三、四年，因為新冠疫情爆發後訂單大量積壓。價格也因原物料成本激增而大漲。

達澤特認為，價格上漲和交貨延遲，會使今年新超級遊艇銷售「再降低一點」。

報導指出，大型超級遊艇銷售看淡的主因之一是，自2022年俄羅斯侵略烏克蘭招致國際制裁後，俄國富裕買家紛紛撤出這個市場。

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