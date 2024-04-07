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俄國密集空襲 澤倫斯基稱防空飛彈庫存恐耗盡

中央社基輔6日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於今6日播出的談話中示警，如果俄羅斯繼續進行密集的遠程轟炸行動，烏克蘭可能會耗盡防空飛彈。

路透社報導，在俄國利用大量飛彈和無人機對烏克蘭能源系統、城鎮和城市連續數周發動攻擊後，澤倫斯基就烏國防空系統惡化的情況發出迄今為止最嚴重的示警。

他在烏國電視台播出的訪問中表示：「如果他們像過去1個月那樣，每天持續襲擊（烏克蘭），我們可能會用盡飛彈，而我們的夥伴知道這一點。」

澤倫斯基幾周來一直呼籲盟國加快提供防空系統的速度，他說烏國有足夠的儲備能應付當前情況，但已經不得不為該保護什麼做出艱難選擇。

他特別提出愛國者（Patriot）防空飛彈系統的需求，表示烏國需要25套。

俄國使用能在幾分鐘內擊中目標的彈道飛彈和極音速飛彈發動攻擊時，先進的美國愛國者防空系統便至關重要。

在上述言論播出前，烏國官員表示又發生一連串造成平民死亡的攻擊事件。

據烏國官員說法，烏國東北方第2大城哈爾科夫（Kharkiv）受到2次俄國飛彈和無人機襲擊，分別發生在今天凌晨和下午，目前造成8人死亡、至少10人受傷。

在東部頓內次克州（Donetsk），砲擊造成庫拉希夫卡村（Kurakhivka）4人死亡，其中包括1名38歲婦女和她16歲的女兒；克拉斯諾格夫卡村（Krasnohorivka）另有1名25歲男子喪生。

在南部敖德薩州（Odesa），飛彈襲擊導致1名平民死亡。

烏克蘭 澤倫斯基 俄國

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