烏收復國土機會日益渺茫 澤倫斯基陷困境

俄羅斯 入侵烏克蘭 已經超過兩年，隨著俄軍加強空襲與再度挺進，戰爭並沒有結束的跡象。華盛頓郵報6日報導，烏克蘭總統澤倫斯基 接下來該做什麼，選項範圍從糟糕到更糟糕，更不用說怎麼打贏這場戰爭。

報導指出，澤倫斯基曾說烏克蘭將接受的結果，無非是歸還所有領土。然而，戰線在2023年變化很少，想用武力收復俄羅斯現在占領的烏東與烏南大片土地，可能性似乎愈來愈小。

至於跟俄羅斯總統普亭談判以結束戰爭則是政治毒藥，烏國輿論極其反對交出國土，普亭也沒表現出願意接受除了烏方屈服以外的任何結果。澤倫斯基則表明，只要烏克蘭國土上仍有俄軍，他就拒絕談判。然而，現狀很糟糕，戰事絞成僵局，每天都有烏克蘭人戰死沙場，但他們也說停火不可行，因為此舉只會給俄方補足軍力的時間。

烏克蘭與西方國家官員認為，澤倫斯基總統基本上陷入困境。美國作為最重要的軍事後盾，但新一輪援助遭共和黨國會議員卡住。各國同意交付的F-16戰機預計下半年投入戰鬥，但是數量有限，代表F-16不會改變戰場遊戲規則。北約成員國在援助上仍保持克制，法國總統馬克宏不應排除出兵論引發的軒然大波就是明證。

一位匿名受訪的烏克蘭議員表示，「澤倫斯基將如何擺脫這種處境？我也不知道，這當然令我擔憂」。

對於澤倫斯基來說，最棘手的問題將是控制國內的期望，國民對他的支持仍然很高，但經歷2年戰爭與巨大傷亡，一位駐基輔的西方國家外交官指出，「團結並不穩定」。一位烏克蘭資深官員說，「人人想要快速的解決方案，但人人已經開始理解，不會有快速解方」。