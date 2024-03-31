美援卡關烏被迫撤退 波蘭：歐洲已進入戰前時代

烏克蘭總統澤倫斯基（左）表示，若無法取得美國政府承諾的軍事援助，烏軍將被迫「逐步」撤退。圖為他與美國總統拜登在去年5月於廣島七大工業國集團高峰會場邊寒暄。（歐新社）

美國政府被指將於近日批准運交價值數十億美元的炸彈和戰機給以色列，但美國的援烏法案仍在國會卡關。烏克蘭 總統澤倫斯基 表示，若無法取得美國政府承諾的軍事援助，烏軍將被迫「逐步」撤退；波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）也示警表示，歐洲大陸已進入自二次大戰後的首個「戰前時代」。

華盛頓郵報報導，澤倫斯基表示，「如果沒有美國的支持，就意味著我們沒有空防，沒有愛國者飛彈，沒有電子戰干擾器，沒有155毫米砲彈。」「這代表我們要走回頭路，撤退，一步一步，一點一點…我們試圖找到不用撤退的辦法。」

他還說，彈藥短缺意味著「必須省著用。怎麼做？當然是後撤，把前線縮短。如果前線崩潰，俄羅斯 人可能會進入大城市」。

路透報導，俄烏戰爭打了兩年多，數周來，俄軍加強攻擊烏國能源和其他基礎設施。烏軍則難有進展，澤倫斯基說，政府打算繼續攻擊俄國境內目標，包括煉油廠。他說，美方對烏克蘭這波攻擊的反應「並不積極」，但烏國用的是自己的無人機。

他說：「我們是用自己的無人機。沒人能不准我們用…如果沒有空防來保護我們的能源系統，結果俄羅斯人來攻擊，我就想問：我們為何不能反擊？」

澤倫斯基還說：「他們的社會得學著在沒石油、沒柴油、沒電的情況下過日子。俄羅斯停手，我們就停手。」

另據中央社引述法新社報導，波蘭總理圖斯克接受歐洲報業聯盟LENA訪問時表示：「戰爭不再是過去的概念。它是真切存在的，而且始於兩年多前。目前最令人擔憂的是，任何情況都有可能發生。我們從1945年以來就沒見過這樣的局面了。」

圖斯克表示，「我知道這聽起來令人震驚，特別是對於年輕一代來說，但我們必須習慣一個新時代已然展開的事實，也就是戰前時代。我並沒有誇大其詞，這件事變得日益清晰。」

曾任歐盟理事會主席的圖斯克表示，如果烏克蘭輸掉戰爭，歐洲「沒有人」會感到安全。

此外，澤倫斯基29日公布財產申報數據，2023年他的收入從上一年的370萬荷林夫納增至1242萬荷林夫納（約31.7萬美元），歸因於租金徵收情況改善和出售部分政府債券。

根據路透報導，在先前的聲明中，澤倫斯基通報2022年的家庭收入為370萬荷林夫納，2021年他的家庭收入為1080萬荷林夫納；2022年收入驟降歸因於租金收入減少。

烏克蘭試圖滿足加入歐洲聯盟的嚴格要求，因此澤倫斯基呼籲公職人員公布其收入，作為提高透明度和消除腐敗努力的一環。