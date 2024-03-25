我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約房東遭毆死 州議員提「反租霸案」 簡化驅逐程序

紐約地鐵去年重罪攻擊案 比疫情前多50%

確定嗎？不信美國對IS涉音樂廳恐攻說法 俄外交部質問白宮「再想想」

編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯總統普亭24日在新奧加廖沃官邸的教堂點燃蠟燭，哀悼22日莫斯科郊外音樂廳恐攻案受害者。（路透）
俄羅斯總統普亭24日在新奧加廖沃官邸的教堂點燃蠟燭，哀悼22日莫斯科郊外音樂廳恐攻案受害者。（路透）

極端組織伊斯蘭國（IS）宣稱犯下22日俄羅斯音樂廳恐攻，美國官員也同意此說，但俄國總統普亭指稱凶嫌曾企圖逃往烏克蘭。路透25日報導，俄外交部發言人沙卡洛娃在俄媒撰文質疑美方對IS涉案說法，她向白宮提問：「你們確定是IS嗎？不妨再思考一下？」

沙卡洛娃在「共青團真理報」的文章指稱，美國正在散布IS涉案說法，來掩護美方在基輔的「被監護人」。她也提醒，華府曾支持「聖戰士」武裝分子在1980年代與蘇聯部隊作戰。

IS已公布據稱是該組織成員發動恐攻時拍攝的影片。美國官員說，3月稍早曾知會俄方攻擊將至的相關情資。普亭迄今未公開提及IS和恐攻凶嫌的關聯，而是稱在烏克蘭的部分人士曾準備接應槍手。正與俄交戰的烏克蘭否認涉案，總統澤倫斯基反批普亭試圖藉由提及烏克蘭來轉移究責。

據俄國官方統計，22日晚間的恐攻已致137死、182傷；俄國官媒今日俄羅斯總編輯西蒙尼揚先前說，死者達143人。有美國官員說，美方情報證實IS作案。普亭說，共有4名涉案槍手等11人被捕。

4名塔吉克籍槍手因涉嫌恐怖攻擊遭俄國當局逮捕，稍早在莫斯科巴斯曼地方法院出庭。尚未核實的審訊畫面在社群媒體流傳，其中一名嫌犯被拍到局部耳朵被割除並塞入口中。

凶嫌米佐耶夫（Dalerdzhon Mirzoyev）在控罪宣讀時，靠在身處的玻璃籠中。另一嫌犯拉查巴利佐達（Saidakrami Rachabalizoda）可見一耳被繃帶覆蓋並坐著；費佐夫（Muhammadsobir Fayzov）身穿病袍坐在醫用椅上，法里杜尼（Shamsiddin Fariduni）臉上可見受傷。

普亭 烏克蘭 俄國

上一則

喪心病狂 凱特罹癌影片遭陰謀論者質疑AI生成 X執行長貼文被噓爆

下一則

台灣不關我的事？南韓最大在野黨主席：為何要招惹中國、都說謝謝就好

延伸閱讀

莫斯科恐攻：4槍手「負傷出庭」遭逼供？普亭死咬烏克蘭參與

莫斯科恐攻：4槍手「負傷出庭」遭逼供？普亭死咬烏克蘭參與
狗急跳牆 普亭會使用核武器嗎？

狗急跳牆 普亭會使用核武器嗎？
俄羅斯大型紀念活動成日常 CNN：象徵不穩定和動盪

俄羅斯大型紀念活動成日常 CNN：象徵不穩定和動盪
20年來最慘 俄遭恐襲已143死 逮11人 普亭矛頭指向烏

20年來最慘 俄遭恐襲已143死 逮11人 普亭矛頭指向烏

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
查理三世與凱特王妃相繼罹癌，對英國王室是連串的打擊。（美聯社）

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

2024-03-23 22:24
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41
英國凱特王妃病歷險遭外流。(美聯社)

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

2024-03-22 12:45
威廉王子與凱特王妃。(美聯社資料照)

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

2024-03-24 12:56

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀