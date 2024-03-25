確定嗎？不信美國對IS涉音樂廳恐攻說法 俄外交部質問白宮「再想想」

俄羅斯總統普亭24日在新奧加廖沃官邸的教堂點燃蠟燭，哀悼22日莫斯科郊外音樂廳恐攻案受害者。（路透）

極端組織伊斯蘭國（IS）宣稱犯下22日俄羅斯音樂廳恐攻，美國官員也同意此說，但俄國 總統普亭 指稱凶嫌曾企圖逃往烏克蘭 。路透25日報導，俄外交部發言人沙卡洛娃在俄媒撰文質疑美方對IS涉案說法，她向白宮提問：「你們確定是IS嗎？不妨再思考一下？」

沙卡洛娃在「共青團真理報」的文章指稱，美國正在散布IS涉案說法，來掩護美方在基輔的「被監護人」。她也提醒，華府曾支持「聖戰士」武裝分子在1980年代與蘇聯部隊作戰。

IS已公布據稱是該組織成員發動恐攻時拍攝的影片。美國官員說，3月稍早曾知會俄方攻擊將至的相關情資。普亭迄今未公開提及IS和恐攻凶嫌的關聯，而是稱在烏克蘭的部分人士曾準備接應槍手。正與俄交戰的烏克蘭否認涉案，總統澤倫斯基反批普亭試圖藉由提及烏克蘭來轉移究責。

據俄國官方統計，22日晚間的恐攻已致137死、182傷；俄國官媒今日俄羅斯總編輯西蒙尼揚先前說，死者達143人。有美國官員說，美方情報證實IS作案。普亭說，共有4名涉案槍手等11人被捕。

4名塔吉克籍槍手因涉嫌恐怖攻擊遭俄國當局逮捕，稍早在莫斯科巴斯曼地方法院出庭。尚未核實的審訊畫面在社群媒體流傳，其中一名嫌犯被拍到局部耳朵被割除並塞入口中。

凶嫌米佐耶夫（Dalerdzhon Mirzoyev）在控罪宣讀時，靠在身處的玻璃籠中。另一嫌犯拉查巴利佐達（Saidakrami Rachabalizoda）可見一耳被繃帶覆蓋並坐著；費佐夫（Muhammadsobir Fayzov）身穿病袍坐在醫用椅上，法里杜尼（Shamsiddin Fariduni）臉上可見受傷。