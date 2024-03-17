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俄控烏軍無人機襲多地 煉油廠起火、邊境停電

中央社莫斯科17日綜合外電報導
俄羅斯表示，烏克蘭出動35架無人機襲擊俄國大片區域，導致一座煉油廠短暫起火、邊境區域停電，首都莫斯科也遭受攻擊。圖為一架無人機墜落後，在斯拉揚斯克煉油廠引發火警。(路透)
俄羅斯表示，烏克蘭出動35架無人機襲擊俄國大片區域，導致一座煉油廠短暫起火、邊境區域停電，首都莫斯科也遭受攻擊。圖為一架無人機墜落後，在斯拉揚斯克煉油廠引發火警。(路透)

今天是俄羅斯總統大選最後一個投票日，俄國政府一早表示，烏克蘭出動35架無人機襲擊俄國大片區域，導致一座煉油廠短暫起火、邊境區域停電，首都莫斯科也遭受攻擊。

路透報導，俄羅斯國防部今天在通訊應用程式（App）Telegram寫道，俄軍擊落南部克拉斯諾達州（Krasnodar）上空的17架、莫斯科州（Moscow）上空的4架，以及其他6州上空的其他烏軍無人機。

克拉斯諾達州作戰總部在Telegram寫道，其中一架無人機墜落後，在斯拉揚斯克（Slavyansk）煉油廠引發火警，火勢已經撲滅，沒有人員因火災傷亡，但初步消息指出有一人死於心臟病發。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，在莫斯科附近3區上空被擊落的無人機，並未導致人員傷亡或損失。

莫斯科北方的雅羅斯拉夫爾州（Yaroslavl）州長葉夫拉耶夫（Mikhail Yevrayev）在Telegram寫道，有4架無人機在州內上空被摧毀，未傳出損失或人員受傷。

邊境州貝爾哥羅德（Belgorod）的州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）說，烏軍出動的4架無人機毀損一座村莊的電線和瓦斯管線。

俄羅斯國防部還說，俄軍今天也擊落烏克蘭朝貝爾哥羅德州發射的12枚火箭彈。

法新社報導，葛拉特卡夫表示，烏克蘭今天砲擊貝爾哥羅德市及其周邊區域，造成一名16歲少女死亡，她的父親受傷。

葛拉特卡夫說：「她待的民宅因為砲彈襲擊而起火，父親受到驚嚇，也受了傷。」

在俄羅斯面臨烏軍攻擊之際，烏軍今天也說，俄軍趁夜空襲烏克蘭的黑海（Black Sea）港口敖德薩（Odesa），造成港內的農業公司受損、數棟工業用建築物被毀。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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