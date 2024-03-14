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歐盟國家妥協 同意軍援烏克蘭54億美元

中央社布魯塞爾13日綜合外電報導
歐盟旗幟在比利時布魯塞爾歐盟委員會總部外飄揚。(路透)
歐盟旗幟在比利時布魯塞爾歐盟委員會總部外飄揚。(路透)

歐盟國家今天同意軍援烏克蘭50億歐元（約54億美元），此款項來自「歐洲和平機制」基金。由歐盟管理的這項基金，為基輔對抗俄羅斯入侵提供及時支援。

路透報導，經過數個月爭論，歐盟27個成員國大使在布魯塞爾舉行的會議上，同意對「歐洲和平機制」（European Peace Facility, EPF）基金進行全面改革。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在決議出爐後於社群平台X發文表示，這項基金運作如同一項巨大的現金回饋計畫，提供歐盟成員國向其他國家運送彈藥的退款。

法國為歐洲國防工業大力推動者，堅持對有資格獲得退款的武器實施強力的「購自歐洲」政策；其它國家則認為，法國的要求並不利於在全球購買武器迅速運往烏克蘭。

德國目前是直接提供烏克蘭軍援最大的歐洲國家。德國要求歐盟國家在決定對「歐洲和平機制」基金的貢獻規模時，能將此一雙邊援助的款項納入考量。

外交官們表示，各方妥協後，允許「購自歐洲」規則具有靈活性，並在計算成員國的財務貢獻時，考量雙邊援助的部分價值。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示：「此一有力且及時的決定，展現歐洲團結和實現共同勝利的決心。」

「我們期待在下次的歐盟外交事務委員會（Foreign Affairs Council）會議中，批准這項最終決定。」

最終定案的文字指出，「歐洲和平機制」應優先考量歐洲國防工業，同時「在無法配合烏克蘭需求的時間內提供支援下，特別允許其擁有彈性」。

捷克計劃自歐洲以外的國家購買數十萬枚急需的砲彈，據外交官們表示，各方達成妥協後，將使「歐洲和平機制」能為這項計畫提供資金。

據歐盟表示，「歐洲和平機制」已撥款約61億歐元軍援烏克蘭。

波瑞爾去年提議，在「歐洲和平機制」內特別設立一個新的援烏基金專戶，未來4年每年的預算高達50億歐元。這引發關於「歐洲和平機制」未來援助規則的冗長辯論，最終在今天達成協議。

妥協方案包括讓匈牙利滿意的措施，匈牙利先前阻止「歐洲和平機制」付款，並表示不希望其捐款用於烏克蘭武器裝備。

歐盟官員表示，根據這項協議，匈牙利的捐款將用於對其它國家的軍事援助。

現任歐盟輪值主席國比利時的外交部長拉碧（Hadja Lahbib）表示：「烏克蘭需要更多武器裝備，我們將協調以一致方式提供充足的數量。」

歐盟 烏克蘭 德國

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