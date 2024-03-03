克里米亞港口驚傳爆炸 俄證實遇襲 聲稱擊落烏軍38架無人機

克里米亞半島城市費奧多西亞港口3日驚傳爆炸，隨後俄羅斯國防部證實當地稍早遭烏軍襲擊，俄國防空系統已擊落敵軍全部38架無人機。圖為費奧多西亞去年資料照片。（路透）

路透報導，烏克蘭 和俄羅斯社群媒體稍早流出費奧多西亞（Feodosia）港口驚傳爆炸，隨後俄羅斯國防部證實克里米亞 半島3日凌晨遭烏軍襲擊，而俄國 防空系統已擊落敵軍全部38架無人機。

俄國國防部在Telegraph的聲明中並未透露毀損或傷亡細節。

俄國扶植的克里米亞政府官員早前表示，費奧多西亞附近道路交通嚴重受限，連接半島和俄國內陸的克里米亞大橋交通中斷幾小時，直至當地時間4時40分恢復通行。

俄國和烏克蘭社群媒體引述費奧多西亞居民表示，當地時間3日凌晨2時，海港和油庫所在區域傳出巨大爆炸聲。

烏克蘭方面尚未立即發表評論。

克里米亞半島和黑海是邁入第三年的俄烏戰的關鍵戰場，俄國自2014年占領克里米亞半島後遭基輔盟友譴責。

烏克蘭則加強襲擊克里米亞港市塞凡堡（Sevastopol）的俄國海軍目標和港口設施以及其他目標。

莫斯科利用黑海艦隊對烏克蘭發動長程攻擊，但對俄羅斯總統普亭而言，這片與地中海連接的水域，也是向中東和歐洲投射力量的重要跳板。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭部隊成功削弱莫斯科在黑海的軍事力量，他說在盟友更大的支持下，最終將讓烏克蘭戰勝俄國。