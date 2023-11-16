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俄羅斯夜襲 烏克蘭：擊落16架無人機和1枚飛彈

中央社基輔16日綜合外電報導
一名負責監控及打擊俄國無人機的烏克蘭士兵。(Getty Images)
一名負責監控及打擊俄國無人機的烏克蘭士兵。(Getty Images)

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯昨天深夜派出18架無人機並發射一枚飛彈進行攻擊，飛彈和其中16架無人機遭到烏軍擊落。

路透報導，烏克蘭西部赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）副州長表示，當地的防空系統昨夜發揮作用。州民和州內城市斯達科斯坦尼夫（Starokostyantyniv）的居民被要求進行避難。

烏克蘭在斯達科斯坦尼夫有一座空軍基地，一再成為俄軍空襲目標。至於其餘2架未遭烏克蘭防空系統擊落的無人機，去向仍不明。

烏克蘭當局還說，與俄羅斯接壤的東部哈爾科夫州（Kharkiv）有未指明的民用基礎設施遭到數枚S-300飛彈毀損，但尚無人員死傷通報。

另一方面，烏克蘭能源部發布聲明表示，東部頓內次克州（Donetsk）一座發電廠遭到俄羅斯砲擊鎖定，導致設備毀損。

烏克蘭憂心俄羅斯計畫於冬季再度針對電網和能源系統進行空襲，以造成烏克蘭大規模停電和其他服務中斷。

與此同時，烏克蘭東部城鎮塞利多韋（Selydove）一棟住宅大樓昨天遭到俄羅斯空襲擊中，救難人員今天清理瓦礫堆時又發現一具遺體，使得相關罹難人數增至3人，另有3人受傷。

根據烏克蘭警方說法，俄羅斯昨天對塞利多韋發射4枚S-300飛彈，一共造成6棟公寓大樓和20間房屋毀損。

烏克蘭 俄羅斯 能源部

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