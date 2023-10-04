未出發旅遊荷蘭阿姆斯特丹前，看了超過十位旅遊達人的影片，再仔細參考ChatGPT 所提供的美食資訊，發現該地最少有五款道地小吃非吃不可，沒嘗過就不算到過荷蘭了。

五款must try小吃分別是鯡魚、薯條、蘋果派、迷你Pancakes(鬆餅)和Stroopwafel（荷蘭焦糖煎餅）。聞名不如見面，終於見識過後，有以下極為主觀的品評：

Herring（鯡魚）是我最感好奇的，荷蘭人稱之為silver darlings，愛死了！確實不少人吃的時候流露出極享受表情，但也有KOL(意見領袖)一臉難為，出現使勁嚥下的窩囊模樣，究竟是怎麼一回事？

我吃下第一口，雙眼旋即瞪得大大叫喊：「好好吃呀！」魚質鮮甜可口，溫度夠凍，跟生洋葱或酸青瓜一同吃是絕配，丁點兒腥味也沒有，簡直驚為天人！喜愛吃魚生或像本人愈腥的魚愈愛的話，一定喜愛Herring。

遊客必到的「女人街」Albert Cuyp Market，中央一條橫街的Volendammer Vishandel店賣的Herring，當地人公認最優。

在附近跟著嘗了「迷你Pancakes」Poffertjes和Stroopwafel。前者讓我聯想到雞蛋 仔，跟牛油和糖霜一併吃是傳統口味，相當不俗；但Stroopwafel略嫌太甜了，兩大片薄餅中間塗滿焦糖，我僅吃了一半。

在阿姆斯特丹隨處都可找到薯條店，中央車站 大街的Manneken-Pis，自稱是荷蘭No.1薯條，果然是名不虛傳。外脆內軟的Chunky Fries，加上該店特製的醬汁，共有20多款，怎麼挑揀？最後選了起司醬和Mayo，從未吃過如此美味的薯條啊！

Winkel 43的蘋果派賣相平凡粗糙，但味道卻出奇可口，必須一試。