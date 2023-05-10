我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

花枝俏

〈心有所感〉陳燦富

開車趕往離唐人街30里外的南郊，那裡有鄭老先生開的花場。經歷了一場疫情的影響，而今除掉了口罩，聞得一陣陣花香撲面而來，與老先生一見面，他開懷地說：「近距離看櫻花，分享花枝俏情韻。」

多年前，老先生由香港元朗區移民西雅圖，後來籌集資金開花場。最惹人注目的，正是櫻花樹。我笑著說：「站在花場賞櫻花，心情更加舒爽。」

遠去的往昔，清風和暖的季節，遠方故鄉村子背後半面山坡長有多棵野生櫻花，幼時常聽大人講民間傳說，說花枝俏就有花精靈。於是，與村中小夥伴們興高采烈奔去摘花，大聲叫嚷：「花枝俏就有花精靈，花開富貴，賞心悅目！」

1993年4月，與朋友遠赴日本看櫻花，猶記得櫻花風情萬種，流淌馨香，既高雅恬靜，又雍容華貴，讓所有觀花者輕易沉浸在花海中。

2011年5月上旬，首次來西雅圖旅行，午間陽光燦爛，親人與我走進華盛頓大學，但見櫻花盛開，滿園春色，櫻花綿延。

創建於1861年的華盛頓大學，是一所世界頂尖著名大學，被譽為公立常春藤。這裡有多姿多彩的櫻花樹，是著名賞櫻花地點。4月至5月下旬，總能吸引成千上萬人前來欣賞櫻花。

人群熙熙攘攘，在有「櫻花大道」的大學校區閒逛。行走「花街」者心曠神怡，舉頭「賞花」者心花怒放，所有歡聲笑語一如匯入花蕊內，傳遞著人們快意喜悅的情調。

與老先生走在簇擁櫻花的花場，吮吸著那份淡淡的、隱隱約約的花香，心內浮遊了各種美妙與韻律。他說，在香港生活那些年，每逢櫻花綻放的時節，再怎麽忙碌，都不忘抽時間實地看櫻花。

有人說，看櫻花開滿枝頭，是人生美的享受。老先生如數家珍說，香港櫻花每年二、三月就開放了，看櫻花有四大地方，即「長洲櫻花 、嘉道理農場櫻花 、中文大學新亞書院櫻花、大帽山扶輪公園前櫻花園」等。他說：「我的花場之所以栽種很多櫻花樹，全在於對香港櫻花的深刻印象吧！」

聆聽老先生娓娓述說櫻花，我記起早年赴香港旅行，期間花兩天時間到上述四地看櫻花，至今仍覺得花香陣陣，飄溢面前。

花農中有一位中年華裔婦女，她用歡欣的口吻說：「你認為櫻花好看、養眼嗎？」

我有些忘情，伸手接住了幾片花瓣，沒多想一下說：「花枝俏景色美妙，花精靈風情奇妙！」

依然在櫻花樹下徜徉，我放鬆思緒飛回故鄉半面山坡上，一任花香蔓延心內。我由衷地又說：「花枝俏有花精靈，花開富貴，賞心悅目！」

中年婦女張望櫻花說：「人們要想看櫻花，無須長途跋涉，或在老先生的花場，或回去香港，或在華盛頓大學區，櫻花都見五彩繽紛，足可以使所有看花者陶醉。」

我凝視眼前的櫻花，情趣滿懷地說：「現在的我，不就是流連忘返了嗎？」

香港 賞櫻 西雅圖

上一則

星級主廚稗田良平 要做出寫上自己名字的料理

下一則

童心玫瑰

延伸閱讀

忽熱忽冷影響花期 芝城今年櫻花盛開無望

忽熱忽冷影響花期 芝城今年櫻花盛開無望
林宥嘉香港開唱 被林家謙解扣子

林宥嘉香港開唱 被林家謙解扣子
櫻花和桃花

櫻花和桃花
北加州櫻花節金山巡遊 吸引數萬人 布里德以櫻花裝飾纜車

北加州櫻花節金山巡遊 吸引數萬人 布里德以櫻花裝飾纜車

熱門新聞

黃子佼請辭專欄一事，天下雜誌出面道歉。圖／摘自臉書

黃子佼爆氣請辭專欄 「天下雜誌」正式發文道歉了

2023-05-04 11:05
達姆∕圖

移民三部曲

2023-05-07 02:02
富藝斯（Phillips）拍賣行6日至7日將在台北舉行鐘錶及珠寶香港春季拍賣台北預展，展品約120件，其中包含清朝末代皇帝溥儀曾珍藏的傳奇百達翡麗腕錶（圖）與一系列遺珍。中央社

溥儀生前贈蘇聯翻譯腕錶 估價逾300萬美元

2023-05-05 16:41
佳士得宣布，31日於香港舉行的「中國近現代及當代書畫」拍賣，將由王世杰家族珍藏，由張大千創作於1967年的潑彩鉅作「雲峰古寺」領銜拍賣。（圖：佳士得提供）

張大千「雲峰古寺」首現拍場 來自蘇東坡「寒食帖」藏家

2023-05-07 00:52

兩個爸爸

2023-05-06 02:01

減酸咖啡

2023-05-05 02:13

超人氣

更多 >
不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的
在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈
范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」
洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元
同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了