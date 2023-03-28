聊天機器人大戰又再升溫，百度 的AI 聊天機器人「文心一言」（ERNIE Bot）發布前，美國的Open AI搶先推出升級版「GPT-4」，再掀起全球試玩浪潮。兩大陣營的機器人，必定不斷改良、不斷升級，速度也必定快過人類讀書考試再升班。

面對這麼大的誘惑，商界朋友怎能不動心？不少朋友已經悄悄引入聊天機器人。小企業老闆朋友F君說︰「一聲令下，20秒內奉上文章，永不頂嘴，資料蒐集廣泛齊全，更遠遠便宜過聘請一位大學畢業生！」

他隨即感嘆道︰「我十分矛盾，長久下去，以後的世代愈來愈懶得創作，我們今天倚靠聊天機器人，正是親手摧毀未來世代的創作能力。」

話雖如此，權衡成本之後，他繼續用機器人，只是由真人負責修改和監察。

現在的學生仍然要學寫作，但一篇1000字的文章要寫好幾天，更別說資料蒐集、考證、文句是否通順等等。相反，集合網上所有智慧的人工智能 ，一出世已經擁有別人幾十年的文學經驗，文章流暢兼有見地，而且可以閃電式交稿。

人類可以做的，就是做好「老闆」角色，具備良好閱讀能力、修改能力，為機器人把關。想擁有這些能力，請放下手機，拿起筆作文吧！如果連文章也寫不出，作文能力欠奉，又怎樣做機器人的老闆呢？