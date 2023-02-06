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我愛雲吞麵

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

離開機艙，雙腳甫踏進香港機場的一剎那，有種鼻酸酸的感覺湧上心頭。上趟離開香港的時候，我是萬萬也料不到再次踏足這個土生土長的老地方時，已經是晃過兩年半的光景了。

回到家，還是逃不過那盡能力殺菌的儀式，手拿大號滅菌噴霧使勁地往行李箱噴呀噴，然後急忙將身上衣服浸進泡泡裡，再仔細洗頭洗澡。這樣能否將病菌掃清光？我不太清楚，但心理上還是會較為釋然吧。

安頓下來的首件要事，是跑到相熟的粥麵店去，一解兩年半以來的相思之苦。我曾無數次做夢，就是想一嘗那碗美味雲吞麵呢。相信我，一碗簡簡單單合乎標準的雲吞麵，離開了香港就休想能找得到了。

港人的高效率是全球數一數二的，一碗熱騰騰的雲吞麵極速端到我的面前。我的鼻子不期然又酸起來，又是在做夢嗎？

趕忙呷一口湯，香濃中隱藏著大地魚的清香，那種層次感見證了廚師幕後花過的心思。那口彈牙生麵更是一絕。這種製麵方式堪稱是一種絕技，是廣東人的驕傲，別處地方是找不到的。也不要小覷那細細粒的雲吞，它是屬於即日新鮮包製的，又或是那些躺在冰櫃裡數天的貨色，我一嘗就清楚，不要問我是如何辨識的。

回港三天，已嘗過兩碗不同店舖的雲吞麵，並打算明天做完快測後，會跑去嘗第三間的。

隨手可得時不懂珍惜，當有天觸不到時，才會猛然醒悟，原來幸福一直近於咫尺呢？

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