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我們的婚姻（一八）

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兩個小酒盅被斟滿。他們喜歡在晚飯時小酌幾口，聊些去過的地方，談談路上的見聞。

父親容長臉，一雙大眼笑起來總拖出兩道細長的尾紋，脾氣溫和。他喜歡逛店，也喜歡旅遊。家裡有輛自行車，白天他一個人在家，就會騎車去附近的商場，一家店、一家店慢慢逛。我們給他報了一個跟團遊，他去了華盛頓、費城、紐約和尼加拉大瀑布。回來後心滿意足，直說親眼見到這些傳說中的地方，此生值了。

他不擅長家務，卻會把要炒的菜洗好、切好；我們有事外出，他也能在家照看青青。他沒有母親那樣俐落能幹，卻剛剛好──尤其對李江峰來說。

我在國內時既沒有和母親一起生活過，也沒有和父親一起生活過。若論疏離，我對父親反而更重一些。但他在我們家，卻恰巧合適。

探親簽證只有半年。簽證到期，父親便回了國。回去後，他還替李江峰說了不少好話。母親回去把李江峰說得一無是處，父親卻到處替他辯解，說他人不錯，脾氣也還可以，倒是孫雯有時愛使小性子。

我有時看李江峰做事不順，會嘮叨兩句，偏偏他這個人一句不好也聽不得，就會大聲嚷嚷起來。於是我也火冒三丈，出言不遜：小肚雞腸，沒有氣量的男人！

我生氣了，他也不哄我，一個人就走開了。我見他不理不睬更生氣了，追上去數落他，說到後來就哭了。他看我哭了，就過來抱抱我，說好了、好了。我其實很好哄。

我晚睡晚起，他早睡早起，於是我們分工合作。我早上送青青，他晚上接青青；他燒菜、做飯，我洗碗、收拾廚房。日子在這樣的分配裡，倒也井然有序。（一八）

簽證 費城

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在好日子中徜徉奔跑（三）

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