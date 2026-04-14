與往事好好告別（八）

她周日從家裡回學校，總會帶幾只鋁飯盒，裡面是她愛吃的菜或者我愛吃的菜。有時候，饞嘴的我，還沒等她收拾完家裡帶過來的雜物，就吃完了她帶給我的飯盒。小玉脾胃弱，特別挑食，每次都邊笑邊搖頭：「我媽要看到你吃飯的樣子，還以為她做得多好吃呢。」

「真的特別好吃。」

我除了吃食堂就是吃飯館，只有去小玉家或者小玉帶回宿舍，才能吃到家裡的味道。

那幾年，我每天都在恐懼如果考不上大學怎麼辦，或許我得獨自留在新疆 打工或者回去種地。如果那樣，我寧可死掉。我太害怕未知的未來了，只能拚命學習。我時常學到熄燈才回宿舍，排名不進前三名時，整晚、整晚睡不著。

小玉的成績一直在中等或中等偏下之間晃蕩，中專都不一定能考上。小玉讓我督促她一起去上自習，我和她相約報考同一個大學、同一個專業，畢業後也要在一起。小玉家裡知道我幫小玉做學習計畫，督促她去晚自習後，對我更好了。每逢節假日，早早就派她哥或者她爸親自過來接我倆，一定要我在家裡住一天兩天。她家的廚房裡總是飄著香氣，她媽媽總在忙著炸果子、炸丸子，燉雞、燉魚給我吃。

那個時候，家裡給我的生活費只夠買飯票和零用，我總是空著手去小玉家吃飯。吃過飯，我戳戳她的胳膊肘，讓她跟著我去寫作業。她噘著嘴嘟囔著，給她爸媽撒嬌，告狀我怎麼怎麼逼她做題、背課文。她爸媽笑得眼睛瞇成一條縫，手上假裝「打」小玉，「訓」她不懂事，一邊端來花生、瓜子，像對小孩子那樣，往我手裡塞大白兔奶糖。（八）