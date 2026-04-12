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美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

憑空消失的朋友（全文完）

李東文
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但更大的問題不在這裡，更大的問題是，假如自己坐牢，家中沒有了收入，老婆、孩子吃啥、喝啥？恐怕連房租都交不起！想到這一層，內心痛苦萬分……然後分神了，差點追尾前面的賓士，趕緊踩煞車。

再過一會，趙強聽見身後傳來一個聲音：「快回到家了呀。」回頭掃一眼，看見阿明的臉，以為是阿明的鬼魂跟著來了，嚇得猛踩煞車。耳邊聽見阿明罵道：「你腦進水了啊，總踩煞車幹麼？」

趙強把車停在路邊，回頭看見阿明在後面的車廂裡慢慢坐起來。原來，剛才趙強在車上睡著以後，阿明也回到車裡，打開睡袋睡在車廂裡。他睡得太沉，以至於趙強開了半天車，才醒來。

回到阿明平時停車的地方，阿明從趙強嘴裡得知事情的經過，十分生氣，自己提了裝著魚的水桶上樓，讓趙強有多遠滾多遠。趙強有些委屈，跟上去。阿明轉身罵道：再跟來，老子打死你！

趙強說：可你是我唯一的朋友，我不跟著你不行。阿明又罵：狗屎，你就是個臭狗屎，我不想再跟做朋友了。

阿明惡狠狠的樣子令到趙強止步，不敢再靠近。

阿明回到家中，悶頭抽了根菸，喝幾口啤酒，情緒總算平復了些，擼起袖子準備殺魚。就在這時，他聽見有敲門聲，猜到是趙強，手提菜刀過去開門。趙強抱著一箱啤酒站在門外傻笑，小聲但清晰地說：阿明，你甩不掉我的。

阿明揚了揚手中的菜刀說：你確定要進來嗎？我保證不砍死你！趙強說：砍吧，砍死我拉倒。說著笑了起來。阿明也笑得不行，張嘴想再罵他，又想不出新的詞，轉身回到廚房繼續殺魚，任由身後大門敞開。（全文完）

賓士

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