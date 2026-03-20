世藩第一次主動給柳鶯去電話，是因為終於有了好消息，一家日本商社剛剛在中國設置了辦事處。恰好在一個商務酒會上，辦事處的主任藤田也參加了，跟世藩談得很是投機。幾次接觸下來，竟都有些酒逢知己的感覺。

世藩很高興，畢竟，回國有一段不短的時間了，但是除了家寧和跟著他一道從美國回到中國的史蒂文之外，再沒有什麼關係比較近的人了。況且，史蒂文雖然也是世藩帶過來的，到底年輕了幾歲，有些事情犯不著跟他說。

這一個藤田不一樣，不僅跟世藩年紀相仿，對事情的很多看法也都很接近，很能夠聊到一起去。和藤田相談甚歡之餘，世藩又會在心裡生出些感慨：家寧怎麼就不能和自己做這樣的深度交流呢？

或許，家寧關注的大多是雞毛蒜皮的小事情吧？果真跟他說正事，除了附和，再也說不出旁的。世藩心裡略起了幾分悔意，當初怎麼意氣用事，招了家寧到公司裡來。

世藩最近一次跟藤田共進晚餐時，電話突然響起來，是柳鶯尋問工作的事。藤田聽見就問了一句，世藩也沒有多想，把柳鶯的情況簡單告訴了藤田。藤田聽完，微微一笑，說道：「王Sir，如果你的這個朋友願意，可以先給我一份她的簡歷。」

世藩愣了一下，但立刻笑了：「那我先謝謝你了！」藤田擺一下手，不值一提似的：「我們確實是需要一個既熟悉中國，又熟悉日本的人。」世藩沒有說什麼，只笑著端起酒杯，跟藤田碰了一下。

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柳鶯終究沒有去藤田的公司上班──家裡人反對得很厲害。婆婆雖說年輕時也上過幾年班，卻是以相夫教子為一輩子的事業，成績斐然。不僅丈夫事業有成，兩個兒子也都成了菁英一族。（四）