因為他終於明白：站在同一邊不會讓人更親近。真正的親近，是在你隨時可以去另一邊、隨時可以背叛的時候，仍然選擇不這麼做。不是因為你永遠正確，而是因為你不想讓世界把你變成一個只剩下敵我的人。

那天之後，阿澤沒有再收到任何來自「協助說明」的通知。彷彿有一隻無形的手，把他的名字從某張名單上暫時抹淡了。不是刪除，而是延後──像把一個問題往後翻一頁，假裝它已經解決。

他依舊上班，依舊走那條固定的路線，依舊在城市裡維持一個看似合理的位置。但某些東西已經改變了。不是外在，而是他觀看世界的方式。

某個清晨，他比平常早起。天還沒亮，城市處在一種介於存在與未醒之間的狀態。街道空曠，招牌熄滅，紅綠燈對著無人的路口自顧自地變換顏色。阿澤站在河堤上，看著霧氣一層層升起，慢慢吞沒遠處的建築。

那一刻，他突然有一種錯覺──不是霧在消失世界，而是世界本來就不那麼確定。那些他以為堅固的邊界：立場、陣營、敵我、正確與錯誤，在霧裡都失去了輪廓，只剩下一些模糊的形狀，像被人匆忙畫在紙上的草圖。

他想起這段時間以來的恐懼。那些恐懼幾乎都有一個共同的對象：世界。

世界在盯著你。世界要你選邊。世界會懲罰你。

可站在這裡，看著城市在霧中一點一點褪色，他忽然意識到一件讓人發冷，卻又讓人鬆一口氣的事──那個「世界」，或許從來不是一個具體的存在。

它沒有眼睛、沒有意志，也沒有一張能被指認的臉。

它只是無數恐懼疊加起來的回音。是人們為了讓恐懼看起來有形，於是替它想像出一個敵人。