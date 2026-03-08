阿澤接過隨身碟，覺得它比那張通知還沉。沉的不是重量，是牽連：一旦他接下，就等於承認自己已經不可能完全置身事外。

「你為什麼幫她？」阿澤問。

程耀望向牆上那張「睡眠障礙」報，像在看一個很遠的地方。「因為我曾經沒有幫。」他說得很輕，「以前有一個人被帶走，我當時覺得──只要我不說話，就不會輪到我。結果輪到我時，才發現沉默不能換安全，只能換更孤單。」

阿澤沒有再問。兩個人坐在狹小的診所後室裡，聽外頭偶爾響起的車聲。那一刻，阿澤忽然感覺到一種微妙的親近：不是站在同一邊的親近，而是共同承認恐懼、共同承認自己也曾軟弱的親近。那種親近很脆弱，卻也更真。

離開前，程耀提醒他：「接下來你可能會被找得更頻繁。你要記得，任何你以為的『同一邊』都不可靠。你今天站在這邊，明天也可能被推去那邊。唯一可靠的是──你願意保護誰，願意成為什麼樣的人。」

阿澤走出後巷時，天已經暗了。街燈亮起，雨後的路面反光，像鋪了一層薄薄的鏡子。他走在那層鏡子上，感覺每一步都可能踩碎自己的倒影。

接下來的日子，果然變得更艱難。

公司裡開始有人被調查，安全部門的人偶爾出現在走廊，像穿著制服的陰影。主管又一次找阿澤談話，這次語氣更直接，問他最近下班後都去哪。阿澤照程耀教的，回答得含糊又合理：去健身房 、去超市、去看電影。每個回答都是真的，也都不是全部。真相被他拆成碎片，分散在不同角落，讓任何人都拼不出完整的圖。

然而，這樣的生活並沒有讓他感到輕鬆。（一○）