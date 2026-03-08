我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

河岸（一○）

清禾
聽新聞
test
0:00 /0:00

阿澤接過隨身碟，覺得它比那張通知還沉。沉的不是重量，是牽連：一旦他接下，就等於承認自己已經不可能完全置身事外。

「你為什麼幫她？」阿澤問。

程耀望向牆上那張「睡眠障礙」報，像在看一個很遠的地方。「因為我曾經沒有幫。」他說得很輕，「以前有一個人被帶走，我當時覺得──只要我不說話，就不會輪到我。結果輪到我時，才發現沉默不能換安全，只能換更孤單。」

阿澤沒有再問。兩個人坐在狹小的診所後室裡，聽外頭偶爾響起的車聲。那一刻，阿澤忽然感覺到一種微妙的親近：不是站在同一邊的親近，而是共同承認恐懼、共同承認自己也曾軟弱的親近。那種親近很脆弱，卻也更真。

離開前，程耀提醒他：「接下來你可能會被找得更頻繁。你要記得，任何你以為的『同一邊』都不可靠。你今天站在這邊，明天也可能被推去那邊。唯一可靠的是──你願意保護誰，願意成為什麼樣的人。」

阿澤走出後巷時，天已經暗了。街燈亮起，雨後的路面反光，像鋪了一層薄薄的鏡子。他走在那層鏡子上，感覺每一步都可能踩碎自己的倒影。

接下來的日子，果然變得更艱難。

公司裡開始有人被調查，安全部門的人偶爾出現在走廊，像穿著制服的陰影。主管又一次找阿澤談話，這次語氣更直接，問他最近下班後都去哪。阿澤照程耀教的，回答得含糊又合理：去健身房、去超市、去看電影。每個回答都是真的，也都不是全部。真相被他拆成碎片，分散在不同角落，讓任何人都拼不出完整的圖。

然而，這樣的生活並沒有讓他感到輕鬆。（一○）

世報陪您半世紀

健身房

上一則

老鄰居的故事

下一則

成人學校

延伸閱讀

奧馬哈兩車路口等紅燈 瞬間地面崩墜落天坑

奧馬哈兩車路口等紅燈 瞬間地面崩墜落天坑
年後馬上衝健身房 醫：爆量運動恐誘發「補償性進食」 反而吃更多

年後馬上衝健身房 醫：爆量運動恐誘發「補償性進食」 反而吃更多
紐約市交通解禁 曼達尼喊「小心駕駛」：路面仍結冰

紐約市交通解禁 曼達尼喊「小心駕駛」：路面仍結冰
市府整頓健身房會員制 187家業者收警告信

市府整頓健身房會員制 187家業者收警告信

熱門新聞

「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

遊挪威進急診

2026-03-01 01:00

憶初抵美國

2026-03-03 01:00
（圖/123RF、AI協作生成）

遠離我所欲（上）

2026-03-01 01:00

土耳其的騙子

2026-03-03 01:00

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚