在這樣的世界裡，誰都可能是幫你的人，也可能是推你的人。你永遠只能在最後一秒，才知道自己踩的是哪一塊地板。

他第一個想到的人是曉嵐。可曉嵐已經離開，而且她離開前，清清楚楚地說過：不要留下任何能追蹤她的線索。阿澤盯著手機通訊錄裡那個名字，最終沒有撥出去。他忽然理解，曉嵐當初為什麼沒有回覆他的某些訊息──不是冷淡，而是自保，也是保他。

第二天，阿澤照常去上班，照常把自己塞進方塊裡。但他能感覺到，同事的目光比平常多停留半秒，主管的語氣比平常更客氣，茶水間裡的沉默比平常更緊。那種緊不是針對他個人，而像是一種集體的嗅覺：有人聞到危險靠近，就開始尋找可以推出去的代罪羔羊。

午休時，他去頂樓抽菸──其實他早戒了，只是想找個沒人看見的地方喘口氣。頂樓風大，菸味很快被吹散。他站在水塔旁，望著遠處的灰色樓群，忽然覺得整座城市像一張龐大的紙，上面有人用筆畫出兩個圈，然後命令所有人站進其中一個圈。不站的，就被當作污點，擦掉。然後是更多的圈、更多的擦洗，直到紙被擦穿。

他把沒點燃的菸折斷，丟進垃圾桶。回辦公室的路上，他在樓梯間遇到一個清潔阿姨。阿姨推著清潔車，看見他，笑了笑。

「年輕人，最近要小心喔。」阿姨壓低聲音，「我看你常常一個人晚歸。」

阿澤愣住，「你怎麼──」

阿姨沒有回答，只把一小包什麼塞進他手心，動作快得像在傳遞違禁品。阿澤低頭一看，是一張摺起來的紙條，上面寫著一個地址，旁邊畫了一個很小的箭頭，箭頭指向「後巷」。

阿澤抬頭想追問，阿姨卻已經推著車往上走，背影很自然，像什麼都沒發生。（七）