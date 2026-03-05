我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

河岸（七）

清禾
聽新聞
test
0:00 /0:00

在這樣的世界裡，誰都可能是幫你的人，也可能是推你的人。你永遠只能在最後一秒，才知道自己踩的是哪一塊地板。

他第一個想到的人是曉嵐。可曉嵐已經離開，而且她離開前，清清楚楚地說過：不要留下任何能追蹤她的線索。阿澤盯著手機通訊錄裡那個名字，最終沒有撥出去。他忽然理解，曉嵐當初為什麼沒有回覆他的某些訊息──不是冷淡，而是自保，也是保他。

第二天，阿澤照常去上班，照常把自己塞進方塊裡。但他能感覺到，同事的目光比平常多停留半秒，主管的語氣比平常更客氣，茶水間裡的沉默比平常更緊。那種緊不是針對他個人，而像是一種集體的嗅覺：有人聞到危險靠近，就開始尋找可以推出去的代罪羔羊。

午休時，他去頂樓抽菸──其實他早戒了，只是想找個沒人看見的地方喘口氣。頂樓風大，菸味很快被吹散。他站在水塔旁，望著遠處的灰色樓群，忽然覺得整座城市像一張龐大的紙，上面有人用筆畫出兩個圈，然後命令所有人站進其中一個圈。不站的，就被當作污點，擦掉。然後是更多的圈、更多的擦洗，直到紙被擦穿。

他把沒點燃的菸折斷，丟進垃圾桶。回辦公室的路上，他在樓梯間遇到一個清潔阿姨。阿姨推著清潔車，看見他，笑了笑。

「年輕人，最近要小心喔。」阿姨壓低聲音，「我看你常常一個人晚歸。」

阿澤愣住，「你怎麼──」

阿姨沒有回答，只把一小包什麼塞進他手心，動作快得像在傳遞違禁品。阿澤低頭一看，是一張摺起來的紙條，上面寫著一個地址，旁邊畫了一個很小的箭頭，箭頭指向「後巷」。

阿澤抬頭想追問，阿姨卻已經推著車往上走，背影很自然，像什麼都沒發生。（七）

世報陪您半世紀

上一則

洪錦芳心繫「逆境兒少」3千萬獎金助自立

下一則

風雪生信心

延伸閱讀

不擾的慰問

不擾的慰問
鏡裡煙花（全文完）

鏡裡煙花（全文完）
仙境般的公寓

仙境般的公寓
「請回答1988」10周年 朴寶劍、惠利柔軟度大對決

「請回答1988」10周年 朴寶劍、惠利柔軟度大對決

熱門新聞

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

寄宿家庭老夫婦

2026-02-27 01:00

遊挪威進急診

2026-03-01 01:00
（圖/123RF、AI協作生成）

遠離我所欲（上）

2026-03-01 01:00

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成