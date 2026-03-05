我的頻道

消失的身影（四）

亭瞳
玥快速說明了情況。

安德森的身體晃了一下。極其輕微，但玥看見了。彷彿有什麼東西在他內部斷裂了，然後，他慢慢地、毫無緩衝地跪了下去。

膝蓋骨撞擊地磚的聲音，沉悶得讓人心震。

他雙手捂住臉，肩膀開始劇烈顫抖。第一聲嗚咽從指縫擠出時，像是野獸受傷的哀鳴，低沉、破碎，帶著血沫。緊接著，是徹底失控的顫抖，整個人蜷縮起來，彷彿正被一隻無形巨手捏緊、擠壓。

「我以為……」他反覆重複著，像溺水者抓住最後一根稻草，「我以為……我以為……」。

後面的話被哽咽絞碎，吞回喉嚨深處。他哭得如此徹底、如此醜陋，鼻涕和眼淚糊滿手掌，像個在超市走丟、對世界徹底絕望的三歲孩子。

「我以為……我能分清……我以為那一槍……」他的話語在這裡斷裂。

玥站在原地，沒有說話。只是看著他，看著這個曾經像山一樣可靠的男人，崩塌成一地潮濕的廢墟。空氣中瀰漫開一種複雜的味道：血腥、眼淚，還有從安德森身上散發出的、濃烈的失敗與恐懼的氣味。

在這一刻，玥忽然明白了：

跪在這裡的，既是扣動扳機的人，也是被那聲槍響擊碎的人。

那個真正的、二十一歲的男孩，已經永遠沉默。他沒有機會跪下來，為任何事哭泣了。

這份認知，比安德森的哭聲更讓她感到刺骨的寒冷。

5

那天的黃昏來得特別遲，暮色像黏稠的糖漿，緩慢地浸染著森林。

玥正在廚房洗最後一個盤子。水槽對著窗戶，窗外是通往安德森家車道的石子路。她看見車燈劃破昏暗，安德森的卡車回來了。接著，第二個小身影跳下車，是亞歷克斯，手裡似乎揮舞著什麼亮晶晶的東西（後來她才知道，那是足球賽的獎盃）。（四）

