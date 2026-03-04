我的頻道

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

浮木（二一）

徐徐
羅曉看著這個情緒像六月天一樣多變的女孩，心裡嘆了口氣。她確實需要這份兼職，可剛剛經歷的餐桌風暴讓她心有餘悸。更何況，過去兩周的教學也不怎麼順利，蜜雪兒的心思根本不在課本上。

比起二次函數的圖像，蜜雪兒更關心羅曉今天換了什麼口紅色號；本該用來答疑解惑的時間，她會忽然湊近來向她討教：「你這睫毛是怎麼夾的？怎麼能這麼翹？」有時又會托著腮，一臉好奇地問：「說真的，你交過男朋友沒有？初吻是什麼時候？」凡此種種，不一而足，常常令羅曉啼笑皆非。

「蜜雪兒，」她斟酌著開口，語氣盡量溫和，「謝謝你還信任我。如果你願意，我可以給你介紹一個更好的老師……」

蜜雪兒難以置信地瞪著羅曉，嘴唇微微發抖，像是受到了極大的侮辱，「你……你以為我很想學嗎？」她的聲音陡然拔高，帶著哭腔，「不教就不教！誰稀罕！」

她轉身衝上樓，把房門摔得震天響。小陸也急急往樓上去，羅曉只好衝著他的背影說了句「對不起」。

小陸回頭笑了笑，有點無奈地搖了搖頭，「隨她去了。她就是這個脾氣，被寵壞了。」

腳步聲在樓梯盡頭漸漸遠去，窗外的天空卻驟然亮了起來，金色的光焰在高處轟然綻放。緊接著，第二朵、第三朵……此起彼伏，交相輝映，像是要把整片夜空都點燃。

羅曉把臉貼近窗玻璃，靜靜望著那片不屬於她的絢爛。她不知道那是誰家放的煙花，也不必知道。只是忽然覺得，這世界上有些熱鬧，從來與她無關。

像是腦子裡有根發條，每逢要早起的日子，羅曉總能比鬧鈴早幾分鐘醒來。今天也不例外。（二一）

「朝籠子丟煙花」 江蘇2男孩燒死1隻狗 主人：不接受私了

盛事連發 今年訪港客有望破5000萬 春節酒店預訂率8成

瑞士兩地取消新年煙花表演

觀影說劇╱「全家2」馬克華柏格嘆兒女長大 聖誕之旅難同聚

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

難忘的鄰居

2026-02-25 01:00

寄宿家庭老夫婦

2026-02-27 01:00

遊挪威進急診

2026-03-01 01:00

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

