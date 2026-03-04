我的頻道

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

紅粉之間（全文完）

舒怡然
這是我能為她想到的所有辯詞。

「你這個傻瓜！」在醫院見到被搶救過來的田歌，這是我說的第一句話，我們擁抱在一起失聲痛哭。林祥一直站在旁邊，他臉色憔悴、局促不安。愛情啊，都是你惹的禍，我心中暗想。那是我最後一次見到這個男人。沒過多久，他便去了澳大利亞。

田歌再也沒有走進那座白色大樓，她辭職去了一家外企。兩年後，她自費去美國留學，從此便從我們的視野中徹底消失了。

那次事件之後，應向紅不再兼職婦聯主任。據說是上面不讓她幹了，怕搞出人命官司來。她被調離到後勤部門做主管，行政上有點降職的意思。這樣一來，我也很少能看到她了。

就在田歌去美國的那年，應向紅家裡發生了不幸的事，她的小女兒明明在南方某城市自殺了。我是很久以後才聽說此事的，據說是因為失戀，明明愛上了一個有婦之夫。

我心裡一驚，猛然想起應大姐曾經教訓田歌的話：找對象就要找像一張白紙的那種男人，乾乾淨淨，才能畫出最美的圖畫。或許這正是明明的不幸，她遇上又愛上的男人，恰好不是一張白紙，不符合她母親的道德標準，如何去畫出最美的圖畫？明明是不是受了母親的指責或脅迫，才走上絕路，我無從知曉。

在電梯間裡我偶爾碰到過應向紅，她蒼老了許多，頭髮幾乎全白了。當她的目光與我相撞時，我再也看不見從前那種氣宇軒昂的神氣勁了，女兒的離去把她一身的銳氣都帶走了。

後來田歌給我打電話，我沒有告訴她應向紅想聯繫她的事。我想，還是讓昨天的屬昨天、明天的屬明天吧。這樣或許對她們倆都好。（全文完）

憶初抵美國

洪錦芳翻轉受助孩子未來 自詡當豬「全身上下都可被使用」

中共2026年查貪腐「首虎」 溫家寶秘書田學斌被撤銷政協委員資格

長照悲歌…老翁從14樓推下病妻後自首 判2年半 家屬不追究

詐騙害死1家5口…「李團長」認罪 受害家屬求重判15年贖罪

感恩節名畫

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

難忘的鄰居

2026-02-25 01:00

寄宿家庭老夫婦

2026-02-27 01:00

遊挪威進急診

2026-03-01 01:00

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

