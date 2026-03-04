圖／王幼嘉

麥克斯怔了怔，放下棒球棍，把門完全敞開，「還……還好，謝謝你。」

「我清理了主幹，路通了。」

「你是說……那幾根細枝？」麥克斯脫口而出，語氣裡帶著他慣有的、不經思考的防衛性諷刺。

玥的手指在他背後輕輕一抵。

「謝謝你，」她上前半步，燭光映亮她誠懇的臉，「你孩子們呢？都沒事吧？」

「我還沒回家。」安德森說完，轉身走入夜色中，手電筒的光束在黑暗裡搖曳遠去。

麥克斯關上門，背靠在門板上，良久，低聲說：「他全身都濕透了。」

●

第二天的社區，像剛從風暴中甦醒。樹枝遍地，房屋四周和道路上滿是橫七豎八倒下的高大樹木。男人們默默出動，電鋸的嘶吼取代了語言。孩子們撿拾樹枝，女人們送來飲水。勞動簡化了一切，沒有人提及新聞、警徽、爭議，只有一群試圖從自然災難手中奪回秩序的人。

安德森也在其中。他脫了上衣，抬起粗大的樹幹拋向路邊，電鋸轟鳴、繩索摩擦，和男人們用力的短促呼喝，構成了一場無言的合奏。

傍晚，柴堆點燃。

松脂在火焰中劈啪炸響，香氣混著潮濕木柴的煙味，瀰漫成一片溫暖的穹頂。人們圍坐，啤酒罐在手中傳遞，人們放鬆舒展著身體。

米謝爾帶著孩子們，拉來一拖車飲料。她在玥身邊坐下，貼近耳朵低語：「謝謝你的檸檬蛋糕。當爹的和孩子一起搶著吃呢，他一口氣吃掉半個。」玥望向對面。安德森獨自坐在稍遠的樹樁上，火光在他臉上跳躍，明明滅滅。這裡是他的家，一個安靜的、不需要擔憂的家。

麥克斯拎著椅子走過去，坐下，遞過一罐啤酒。

兩只鋁罐輕輕相碰。

「卡」，一聲輕響，幾乎被火焰吞噬。沒有對話，但兩個男人的肩膀，在跳動的光影中，第一次靠得那麼近，近到影子在身後合而為一。

「很榮幸能生活在這個社區。」米謝爾舉杯說。

杯子紛紛舉起，碰撞出清脆的合唱。火光躍動，將每一張沾著煙灰和疲憊的臉，映得柔軟而生動。

沒有人意識到，這份寧靜很快就有了變化。

4

槍擊案的消息，是黛安急匆匆趕來說的。

「你看今天的報紙了嗎？」黛安的聲音壓得極低，眼睛卻瞪得極大。

玥正在給女兒收拾返校的行李，手裡拿著一件摺到一半的毛衣。她看著黛安顫抖的手指指向餐桌，那裡攤開的報紙頭版，有一張模糊的現場照片：警戒線、覆著白布的擔架、幾個深色人影。

標題是加粗的黑色字體，像一排密集的彈孔：

「執勤警員槍殺二十一歲非裔 青年 內部調查啟動」

安德森的名字在文中第三段。不是主角，只是參與者之一，執行了一個「合乎規程但後果嚴重」的行動。文章用冷靜到殘忍的筆調，描述了那個深夜：追捕、對峙，對方持槍抵抗，安德森掏槍開火。

死者是一名年僅二十一歲的男孩。報導末尾，有一小段關於他的生平：高中輟學，曾因持有大麻 被捕。還有一張他初中畢業典禮的照片，笑容靦腆，牙套閃著銀光。

玥的視線在那張年輕的臉和安德森的名字之間來回移動，心中一片茫然。她手裡的衣服滑落到地板上，無聲無息。

「他的名字上報了，」黛安急促地說，「我們得小心……萬一有陌生人、萬一……」

「萬一什麼？」

「萬一來報復。」黛安說完，自己打了個寒顫。

那天晚上，是玥女兒二十一歲生日。蛋糕上插著數位蠟燭，女兒笑著念那份「二十一歲合法事項」清單：喝酒、進賭場、申請信用卡，等等以前不合法而現在可享有的權利。似乎這些權利在大鐘指針越過零點的那一刻，瞬間成為了現實。她臉上充滿了對成年人世界的幻想，滿懷期待地準備去擁抱人生的下一篇章。

玥微笑著，唱著生日歌。但她的目光無法離開女兒吹滅蠟燭時鼓起的臉頰，那麼飽滿，充滿生命力。然而，報紙上那個男孩戴著牙套的笑臉，在此同時幽靈般地重疊上來。

兩個二十一歲。一個在吹熄蠟燭，一個被子彈結束了生命。

合法的，就是正確嗎？正確的事情，為什麼會在深夜的街頭，結出如此猙獰的果實？這個問題像一根冰冷的魚刺，卡在玥的喉嚨深處，吞不下，也吐不出。

●

再次見到安德森，是在一個陽光燦爛的午後，燦爛到一切陰影都無所遁形。

玥牽著狗散步，一輛白色卡車從她身邊呼嘯而過，捲起的塵土撲了她一臉。她怒目望去，駕駛座上是安德森。他佝僂著背，棒球帽簷壓得極低，幾乎蓋住整張臉。那不是他，那是一個在逃、躲藏的犯人。

回到家門口，一個小小的紅色身影蹲在台階上。是梅根 ，頭髮亂得像被風暴揉搓過的鳥窩，臉上淚痕交錯，手裡死死攥著一部手機。

「爸爸……剛走，」女孩抽噎得語不成句，「我和哥哥打架……玩具車……劃破了他的嘴……好多血……媽媽帶他去醫院了……」

玥把孩子冰涼的小手捂在自己掌心，帶進屋，用果汁和餅乾安撫她。此時，她立刻想起剛才安德森駕車回家的情景。她叮囑梅根不要亂跑，自己迅速朝米謝爾家奔去，一種不祥的直覺推著她的後背。

廚房裡沒有開燈。昏暗中，安德森呆呆地站在廚房門口，目光死死盯著地上的血跡，彷彿靈魂出竅。他僵硬地站在那裡，像一根被風雨泡透的舊柵欄柱，正在慢慢腐朽。（三）