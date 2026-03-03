林祥的眼神又切換到從前那種溫情脈脈的樣子，好像什麼也沒發生似的。她受不了他那樣看著她，她弄不懂這個男人心裡到底是怎麼想的。他去不去澳大利亞是他的選擇，可她不願意自己變成那個攪局的罪人。

「我去找應向紅談談，我不相信她有那麼齷齪。」她說。

「你還是別去，一個不好惹的女人，和她糾纏幹麼？」他說。

「你別攔著我，我知道該怎麼做。」她似乎主意已定。

誰也不知道田歌跟應向紅到底談了什麼，是不是談崩了。只是後來發生的事出乎所有人的意料，一份來自單位上層組織措辭嚴厲的警告處分，果然不期而至地落到田歌頭上。她沒想到、林祥沒想到，我們誰都沒想到。

應向紅在全體職員大會上，語重心長地說：對犯錯誤的年輕人，我們不能一棒子打死。要心理疏導治病救人，幫助他們重新回到組織的懷抱，那才是我們的初衷。她眼裡充滿仁慈的光，彷彿在扮演一位救世主。她甚至都沒有提田歌的名字，可大家心裡清楚，誰是那個「病人」、誰需要拯救。應向紅一臉正氣，她大概虔誠地相信，自己是在拯救一個墮落的靈魂。

時至今日，我依然記得那個出事的早晨。那座被詭異氣氛籠罩的白色大樓，人們在交頭接耳、竊竊私語，人們臉上的表情各不相同，有人錯愕、有人驚詫、有人痛惜，甚至有人幸災樂禍。女伴悄聲告訴我，田歌正在醫院急救室，她服了大量安眠藥。我幾乎暈厥過去。

透過門上的玻璃窗，我看見應向紅的背影，她手裡拿著話筒，急促地說著什麼。她一定是在為自己辯解：不過是個「警告」而已，又不是開除，哪至於尋死覓活的。真是玻璃心，太矯情了。（八）