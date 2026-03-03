我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

紅粉之間（八）

舒怡然
聽新聞
test
0:00 /0:00

林祥的眼神又切換到從前那種溫情脈脈的樣子，好像什麼也沒發生似的。她受不了他那樣看著她，她弄不懂這個男人心裡到底是怎麼想的。他去不去澳大利亞是他的選擇，可她不願意自己變成那個攪局的罪人。

「我去找應向紅談談，我不相信她有那麼齷齪。」她說。

「你還是別去，一個不好惹的女人，和她糾纏幹麼？」他說。

「你別攔著我，我知道該怎麼做。」她似乎主意已定。

誰也不知道田歌跟應向紅到底談了什麼，是不是談崩了。只是後來發生的事出乎所有人的意料，一份來自單位上層組織措辭嚴厲的警告處分，果然不期而至地落到田歌頭上。她沒想到、林祥沒想到，我們誰都沒想到。

應向紅在全體職員大會上，語重心長地說：對犯錯誤的年輕人，我們不能一棒子打死。要心理疏導治病救人，幫助他們重新回到組織的懷抱，那才是我們的初衷。她眼裡充滿仁慈的光，彷彿在扮演一位救世主。她甚至都沒有提田歌的名字，可大家心裡清楚，誰是那個「病人」、誰需要拯救。應向紅一臉正氣，她大概虔誠地相信，自己是在拯救一個墮落的靈魂。

時至今日，我依然記得那個出事的早晨。那座被詭異氣氛籠罩的白色大樓，人們在交頭接耳、竊竊私語，人們臉上的表情各不相同，有人錯愕、有人驚詫、有人痛惜，甚至有人幸災樂禍。女伴悄聲告訴我，田歌正在醫院急救室，她服了大量安眠藥。我幾乎暈厥過去。

透過門上的玻璃窗，我看見應向紅的背影，她手裡拿著話筒，急促地說著什麼。她一定是在為自己辯解：不過是個「警告」而已，又不是開除，哪至於尋死覓活的。真是玻璃心，太矯情了。（八）

世報陪您半世紀

上一則

台灣藝術史紀錄片「甘露水」美國首映 獲熱烈迴響

延伸閱讀

從海洛因到安眠藥 台男暗網販毒1.05億 紐約法院重判30年

從海洛因到安眠藥 台男暗網販毒1.05億 紐約法院重判30年
稱「耶穌有性關係、女伴多」 哥國總統演說惹怒教會

稱「耶穌有性關係、女伴多」 哥國總統演說惹怒教會
專家揭誤區 睡不好比吃安眠藥傷腦

專家揭誤區 睡不好比吃安眠藥傷腦
專家：睡不好 比吃安眠藥傷腦

專家：睡不好 比吃安眠藥傷腦

熱門新聞

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

難忘的鄰居

2026-02-25 01:00

寄宿家庭老夫婦

2026-02-27 01:00

遊挪威進急診

2026-03-01 01:00

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套