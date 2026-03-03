圖／王幼嘉

社區很小，小到鄰里之間任何勞作都會被聽見。社區又很大，大到每戶人家都擁有用草坪和花叢精心裝飾的、不容侵犯的「領土」。

安德森家的領地上，他出現在院子裡，推著除草機。古銅色的上身毫無遮掩，肌肉在陽光下繃緊、充溢，汗水像小溪在背脊上流動。那不是普通的勞作，那是一種展示，一種對自身力量與秩序的自信顯露。

小亞歷克斯總是跟在父親的身後，赤裸著白嫩的上身，推著一台紅色玩具除草機，嘴裡發出「嗡嗡」的模仿聲。一大一小兩個剪影，在綠草坪上移動，完美得像一幅溫馨的公益廣告。

後來，狗來了。

那是一隻德國 黑背，名叫「法官」。牠不吠、不鬧，每天傍晚時分，跟在安德森擦得發亮的皮靴邊，步伐精準得像節拍器。當安德森穿上那身草綠色制服，別上徽章，掛上那一串令人望而生畏的裝備：手銬、警棍、對講機以及槍套裡那把黑色的、沉重的克拉克手槍，他彷彿瞬間進入了另一個維度。他從「父親安德森」切換為「警官安德森」，連周圍的氣場都變得不同。

「法官」則穿上印有「K-9」字樣的迷彩背心，眼神銳利如刀，不看任何人，只看主人和主人目光所指的方向。

「牠聞得出恐懼，」有一次，米謝爾對來送檸檬蛋糕的玥說，手裡不間斷地疊著孩子們的小衣服，「也聞得出謊言。喬說，毒品在牠鼻子裡，是一種『甜膩的腐爛氣味』。」

她講了一個故事，關於一次深夜緝毒行動：毒販躲進廢棄的房屋，員警喊話、投擲煙霧彈，最後派機器人進入。遙控螢幕上傳回搖晃的畫面：濃煙、碎玻璃，翻倒的家具。機器人拐進一個小房間，明亮的探照燈下，是那個躲藏的人。

「一張那麼年輕的臉，」米謝爾的聲音低下去，「在強光下白得像紙，手舉得那麼高，高得幾乎要脫臼。他一直在喊：『別開槍！求你們別開槍！』」

玥端盤的手指有些發涼：「安德森……他當時在嗎？」

「他在指揮。」米謝爾抬起眼，那雙總是帶笑的大眼睛裡，有什麼東西閃了一下，又迅速隱去，「他說，那孩子後來哭了，哭得像個走丟的小孩子。可他的背包裡，裝著足夠毀掉十個家庭的毒品。」

院子裡傳來孩子們的嬉笑聲。亞歷克斯和幾個鄰居孩子試圖靠近「法官」，遞出狗餅乾、揮舞玩具球。「法官」蹲坐著，紋絲不動，目光穿越他們，投向森林深處未知的某個點，彷彿那裡才有牠真正的使命。

米謝爾望著窗外，輕輕地說：「牠只工作，不玩耍。」

「跟牠主人一模一樣。」她補充道。

3

光陰悄然流逝，一切似乎未曾改變，又彷彿一切又都在不知不覺中有了更新。

亞歷克斯的書包從肩上滑落又背起，上面多了星際大戰的貼紙。梅根 的火紅鬈髮已經能紮成兩個亂糟糟的小辮，她在草地上奔跑時，像一團滾動的火焰，笑聲尖利得能劃開夏日沉悶的空氣。

黛安失去了一隻貓。某個黃昏，一聲短促的哀叫，幾根橘色毛髮掛在柵欄上。從此後，在院裡幹活時，一根木棍總是握在她手中，眼睛警惕巡視四周。玥女兒的空房間裡，海報被撕下，露出牆上更蒼白的方形痕跡，每周的視頻成了家人與學府之間的聯繫。

安德森的警犬「法官」上了幾次地方報紙。嗅出跨境貨車的暗格、暴雨中追蹤失蹤的徒步者，還有很多次的毒品追蹤。照片裡，牠蹲在安德森腳邊，眼神依舊不看鏡頭。

日復一日，風平浪靜。然而，正是在這看似平穩如常的生活表面之下，某種無聲的力量，正在悄然改寫著什麼。

裂縫是從電視螢幕裡展現出來的。

先是零星的口號聲，由遠至近。然後是畫面：街道上的火焰、翻滾的濃煙、無數張吶喊的嘴。然後是那些標語牌，密密麻麻，絡繹不絕，上面寫著：「黑人的命也是命 」。

玥站在廚房水槽前，手裡攥著滴水的碗。螢幕上，一個年輕女人淚流滿面，對著鏡頭嘶喊：「他只是去便利店！他只是去買包糖！」

麥克斯走過來，關掉水龍頭。水流聲戛然而止，只剩電視裡混亂的雜音。「有時候，」他盯著螢幕上防暴員警的盾牌陣，「我真搞不懂他們要什麼。」

「你看安德森家的車。」玥輕聲說。

窗外，那輛白色警車不見了。取而代之的是一輛銀灰色轎車，普通、低調，像刻意穿上的隱形衣。

麥克斯看了很久。「哦！」他終於說。

就這一個字。裡面包含著：了然、不安，還有某種說不清的惋惜。那曾經在夜間歸家的車燈，那個別在胸前的徽章，不知何時已從「守護」的象徵，變成了需要藏匿的標誌。

風暴在傍晚來臨。

這是氣象局用紅色字體滾動警告的強風暴雨。

入夜後，狂風大作，樹木倒塌聲與枝幹斷裂聲此起彼伏。電力中斷，黑暗湧進每個房間。

玥摸索出蠟燭，點燃它。此時門鈴響了。這麼晚了，會是誰？

麥克斯抓起棒球棍，衝到前門。他將門拉開一條縫，手電筒光束射進來，接著是安德森濕透的臉。雨水從他帽簷連成線滴落，制服緊貼身體，勾勒出依然強健，卻莫名顯得疲憊的線條。

「你家門前那棵雲杉倒了，」他的聲音被雨聲淹沒，「來看看你們有沒有事。」（二）