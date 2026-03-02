圖／王幼嘉

1

玥後來總是會想起那個聲音，不是敲門聲，也不是安德森那句冰冷的「我太太剛把孩子哄睡著」，而是固定郵箱的螺釘從腐朽木樁上擰下時，發出的那聲悠長、痛苦，彷彿來自木頭深處的嘆息。

吱──嘎──

然後歸於寂靜。就像所有事情開始之前，那種虛假的、薄如蛋殼的寂靜。

那天下午，陽光把新鄰居安德森警官家的淺灰色外牆照得發白，白得耀眼。玥站在門前，手指關節 懸在離門板一釐米的空氣中，能感覺到自己裙下的膝蓋在微微發抖。她不是害怕那個員警，她是害怕「打擾」。在這個藏在森林深處的社區，「打擾」是一種罪過，比將一袋垃圾放入別人的桶裡更令人不安。

她的丈夫麥克斯站在路邊的工具拖車旁，雙臂抱胸，在等待一項拆卸工作。他朝她抬了抬下巴，意思是：敲啊。

她敲了。第一聲，禮貌得如同問候。第二聲，急切得暴露了不安。

門開了。陰影先溢出來，然後才是安德森。他像一堵會呼吸的牆，填滿了整個門框，身上混合著咖啡 、剃鬚泡沫味，以及一種高傲凜人。他的視線掠過她，落在她身後郵箱架那孤零零的黑色鐵皮箱上，然後才降下來，居高臨下地俯視著她。

「我太太剛把孩子哄睡著。」他的聲音沒有起伏，只是陳述一個事實，一個因她而造成的錯誤。

道歉的話擠在玥喉嚨裡。但沒等她吐出，一個小腦袋從安德森腿邊鑽了出來。

黑色鬈髮，亂糟糟的。眼睛卻亮得驚人，像林間暗處的幼鹿之瞳，清澈、好奇，帶著一絲初生牛犢的茫然。男孩靜靜地看著她，看著這個打擾了妹妹睡眠的鄰居。

就是這雙眼睛。在後來的一切，那些陽光燦爛的除草午後、篝火搖曳的鄰里夜晚、暴雨中的援手、報紙上冰冷的鉛字、深夜門廊的鮮血與哭號……這些發生之後，玥記憶裡最鮮明的，不是安德森挺直的制服背影，也不是他崩潰下跪的顫抖，而是這一刻，男孩亞歷克斯這雙尚未被父親的故事所污染的眼睛。

「嗨，亞歷克斯，」她蹲下來，裙子在水泥台階上攤開一朵可愛的花，「你喜歡妹妹嗎？」

安德森的手落在兒子頭頂，一個本能的、充滿佔有意味的保護姿態。「他對妹妹有點意見。」語氣緩和了幾分。

玥對男孩笑了笑，她知道接下來該說些「妹妹長大後會是你最好的玩伴」之類的陳詞濫調，她也確實說了。但她的目光，卻無法控制地飄向安德森身後幽暗的門廳。那裡傳來極其細微的、嬰兒的抽噎聲，像雛鳥的呢喃。

這個家從第一天起，就散發著一種緊繃的氣息。像一把子彈上膛但保險 未關的槍，靜靜躺在鋪著蕾絲桌布的餐桌上。

郵箱終於被兩個男人合力卸下。安德森接過那個黑色的鐵皮箱子，抱在懷裡。他沒有道謝、沒有告別，只是轉身，將自己和那方形的黑色物體一起，關回了門內。

「砰」，聲音不大，卻在松林間蕩出清晰的回音。

麥克斯走到她身邊，撢了撢手上的木屑，望著那扇緊閉的門，低聲說：

「和員警做鄰居……咱們以後說話、做事，都得在腦子裡過兩遍。記住了？」

玥沒應聲。她正盯著門板上那塊被陽光曬得微微發亮的地方。剛才，安德森站在那裡，投下的陰影完整地覆蓋了她。

而現在，陰影消失了。

只剩下明晃晃的、有些刺眼的午後陽光，和一絲若有若無的、從門縫裡滲出的嬰兒哭泣聲。

她不知道，這是否僅僅是一個郵箱的拆卸。

還是一道防線的拆除。

2

森林往往有著自己的記憶。

它記得黛安第一次看見那輛白色警車時，手裡拔起的野草是如何掉落的。也記得玥從超市回來，那個坐在駕駛座上穿制服的男人朝她揮手的姿勢，並朝她露出一個短暫到幾乎可以忽略的微笑。

更記得米謝爾，那位總在微笑的警官妻子，是如何挺著渾圓的肚子，用輕快的語氣說出那句讓玥後背僵直的話：

「喬可喜歡這裡了，搬來前，他還專門『調查』了每一戶人家呢。」

「調查！」

這個詞像一顆冰冷的石子，在玥的腦子裡激起了漣漪，展示出上個月的畫面：一輛陌生的轎車停在路口，停了幾十分鐘。駕駛座的車窗降下一條縫，有鏡片的反光一閃而過，是望遠鏡。當時她正修剪玫瑰，剪刀「卡嚓」一聲，剪斷的不僅是花枝，還有她那一刻的安心。

「寶寶什麼時候出生？」玥挺直脖子問，聲音平穩得像用熨斗熨過。

「就這幾天！是個女孩！」米謝爾的眼睛彎成月牙，手在肚皮上畫著圈，在安撫一個即將登台的主角。

三歲的亞歷克斯像顆小炮彈般插話進來：「我們有粉色的床！粉色的燈！還有會眨眼的粉色大象！」他的語速快而響亮。

玥笑著，點頭、應和。但後頸的汗毛，在森林吹來的、本該令人舒爽的微風裡，一根根豎了起來。她感到身後出現了一雙眼睛，不是來自眼前這對母子，而是來自背後的某一個暗處。

但她也不確定。

她只確定，當嬰兒的哭聲在某個悶熱的午後，終於刺破林間的寂靜時，那哭聲尖銳得令人擔心。但很快，它就變成了這個社區新的、活生生的背景音。像風聲、像松濤、像黛安家那兩隻橘貓的呼嚕聲。它標誌著一種新的改變。（一）