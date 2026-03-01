我的頻道

窄屋（全文完）

水仙
她不需要母親的道歉來證明自己的價值，也不需要母親的認可來獲得活下去的權利。她是林恩，不是誰的替代品，也不是誰的罪人。

她站起身，理了理裙襬，動作輕柔得像是在撣去身上的灰塵。

父親點了點頭，渾濁的眼裡閃過一絲淚光。

「不恨就好、不恨就好……」

他轉過身，背對著林恩，肩膀微微顫抖。

一周後，林恩收拾好簡單的行李。臨走前，她看了一眼角落裡那張巨大的舊床。

「爸，這張床，扔了吧。一周後有工人來幫你收拾房子，新家具也會到位。我會回來看你。」

父親愣了一下，回過頭看著那張床，看了很久。

「扔了吧。都過去了。」

父親開始拆那張床。他用螺絲刀撬開沉重的木楔子，「嘎吱」一聲鈍響，像是這間屋子發出了一聲長嘆。隨著床板一塊塊卸下，木頭縫隙深處，突然滾落出一顆圓溜溜的玻璃彈珠。

那是一顆帶著藍色花紋的舊彈珠，在滿是灰塵的水泥地上彈跳了兩下，發出清脆的「叮、叮」聲，最後停在林恩的腳邊。

那是阿明小時候玩過的，也是林恩小時候在床底下唯一能找到的玩具。

父親渾濁的目光定在那顆彈珠上，久久沒有移開。他彎下腰，撿起那顆彈珠，粗糙的大手摩挲了一下，然後小心翼翼地放進了上衣口袋裡，貼著胸口的位置。

「阿明啊，」父親的聲音沙啞，像是怕驚擾了什麼，「你看，天亮了。」

林恩提起行李箱，走到門口。

門「卡噠」一聲關上了，她知道父親正坐在那堆拆除的木板中，守著那顆彈珠，也守著他那個永遠長不大的兒子。（全文完）

