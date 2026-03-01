我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

浮木（一八）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

童艷輝卻第一個站起來拒絕：「叔叔、阿姨，謝謝你們的盛情款待，今晚的感恩節大餐令人難忘。」他說著，輕輕碰了碰身旁還有些發怔的羅曉，同時對尼奧使了個眼色，「時間不早了，我們就不多打擾了。」

在一片溫和的諒解與寒暄中，三人與主人握手道別。

童艷輝逕直走向他的特斯拉。羅曉跟在他身後，正要拉開車門，肩膀卻被尼奧輕輕拍了一下。

「不要想太多。小姑娘脾氣來得快，去得也快，明天就沒事了。」尼奧小聲說。

羅曉低低「嗯」了一聲，算是回應。

車子駛上限速八十公里的主路，童艷輝臉上一直掛著的笑意忽然消失了。他望著前方被車燈照亮的夜色，語含譏諷道：「原來昨晚那麼熱鬧啊。」

「什麼？」羅曉沒反應過來。

「昨晚，我求你多陪陪我。你倒好，跑去那對兄妹中間橫插一槓。」童艷輝的語氣裡壓著火氣，也壓著心裡那點說不清的酸味。

羅曉這才明白他情緒變化的緣由。她不無委屈地為自己辯解：「就是彈了個曲子而已。你知道我都多久沒碰琴了？」她咬了咬嘴唇，繼續解釋道：「我真的不是炫技。那首曲子，我曾經練過太多遍，就為了跟理查‧克萊德門同台……」

童艷輝終於側過頭看了她一眼，眼中閃過一絲複雜的神色。

「我知道那次選拔，我也去了。」他的視線又轉回前方，「但我連初試都沒過。不過也沒什麼可惜的。百人合奏，說到底不過是一場秀。」

他眉梢微揚，語調裡多了幾分自嘲：「他的獨奏會我倒是去了，坐在離舞台最近的地方。我爸、我媽負責欣賞音樂，我負責看他踩踏板時腳尖怎麼發力。」（一八）

世報陪您半世紀

特斯拉 感恩節

上一則

窄屋（一一）

延伸閱讀

中國春晚今年將用2種人形機器人 業內評：從炫技轉為實用

中國春晚今年將用2種人形機器人 業內評：從炫技轉為實用
腳踝反覆扭傷 4招幫助重建穩定度

腳踝反覆扭傷 4招幫助重建穩定度
高市早苗會李在明 同台合奏Dynamite、Golden送驚喜

高市早苗會李在明 同台合奏Dynamite、Golden送驚喜
川普演說吹牛皮？媒體揪出4點誇大不實

川普演說吹牛皮？媒體揪出4點誇大不實

熱門新聞

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（下）

2026-02-21 01:00

難忘的鄰居

2026-02-25 01:00
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（上）

2026-02-20 01:00

寄宿家庭老夫婦

2026-02-27 01:00

超人氣

更多 >
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡